Лікарка МСЕК з Хмельниччини обзавелася нерухомістю в Хорватії і має 4 маєтки, — розслідування

Голова родини говорить, що все придбане майно — результат багаторічних заощаджень. На всі ці збереження подружжя мало би працювати понад 8 років без витрат на будь-що інше, кажуть журналісти.

Екслікарка Хмельницької МСЕК Алла Кіндзерська і її чоловік за 2023 рік разом заробили близько 48 000 доларів. Водночас у подружжя помітили майно, яке значно перевищує офіційні доходи. Про це йдеться у розслідуванні hromadske "МСЕК: новітня історія розкоші від Ужгорода до Дніпра".

Зазначається, що Алла Кіндзерська все життя працює лікаркою в обласній лікарні. Минулого року її зарплата у Хмельницькій МСЕК становила 25,5 тисячі гривень на місяць. Ще 21 тисячу гривень вона отримувала як лікарка в санаторії "Лісова пісня" поблизу Кам'янця-Подільського. Також минулого року жінка продала свій автомобіль за пів мільйона гривень.

Її чоловік — 58-річний Сергій Кіндзерський минулого року в місяць заробляв 38 тисяч гривень на посаді начальника управління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Хмельницькій області.

Також останні 5 років він отримував страхові виплати через "повну або часткову" втрату працездатності від того ж таки відомства, яке очолював. Окрім цього, Кіндзерський, останні 5 років він отримує пенсію. Минулого року держава виплатила йому загалом 450 тисяч гривень соцпідтримки.

У коментарі журналістам він пояснив, що страхові виплати пов'язані з травмою через ДТП, у яку він потрапив 5 років тому, а пенсію отримує з 2014 року через бронхіальну астму з військової служби.

Майно в Україні

Також у подружжя є бізнес — санаторій "Лісова пісня", де Алла Кіндзерська працює лікаркою. Він належить чоловікові Кіндзерської. У 2023 році санаторій заробив 18,5 млн гривень, з яких 13,5 млн — на путівках, проданих державі. Цього року вже 100% доходу санаторію забезпечили місцеві бюджети.

У власності Сергія Кіндзерського — є 2 земельні ділянки в елітному районі біля міста Хмельницький, на яких збудований елітний будинок площею майже 300 квадратних метрів. Він з'явився в Сергія у 2017 році.

Також у чоловіка лікарки є автомобіль Volkswagen Touareg 2023 року випуску, який коштує понад 80 тисяч доларів і був придбаний у липні 2024-го.

Крім цього у подружжя помітили електромобіль Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року випуску, який офіційно перебуває у власності санаторію подружжя — "Лісової пісні".

Донька Кіндзерських, Олена, у 2017 році купила собі земельну ділянку а у листопаді 2022 року будинок у повністю закритому котеджному містечку на виїзді з Хмельницького площею 220 квадратних метрів.

На доньку Кіндзерських оформлена і квартира в елітному ЖК "Фонтан" у Хмельницькому. Її Олена Кіндзерська купила 16 листопада 2023 року. 79 квадратних метрів — ринкова ціна 95 тисяч доларів.

26 грудня 2018 року Алла Кіндзерська обзавелася двома квартирами в історичному центрі Кам'янця-Подільського — поблизу міської ратуші.

У 2023 році на Закарпатті у селищі Чинадійово жінка отримала в дарунок земельну ділянку з маєтком, який зараз тут добудовують. Дарувала майно Кіндзерській місцева жителька Наталія Мартин, яка займається торгівлею одягом і взуттям та живе в сусідньому будинку. У декларації земля з будинком оцінюється у 400 тисяч гривень.

У цьому ж населеному пункті в Алли Кіндзерської є ще один котедж, трохи вище у горах, який здається в оренду. Цього бізнесу немає ні в декларації, ні в реєстрах, хоча будинок куплений ще три роки тому.

Майно за кордоном

У родини є майно не лише в Україні. У 2019 році лікарка-терапевтка вклалася у будівництво в Хорватії, а у 2022 році родина купила там квартиру у 79 квадратів, яка ще будується. Вона розташована у курортному місті Медулін на півдні країни, де ціни на таке житло стартують від 230 тисяч євро.

Заощадження

27 тисяч євро (1,2 млн грн) Кіндзерська зберігає на рахунках у хорватських банках. Готівкою на двох із чоловіком у них 250 тисяч доларів, 100 тисяч євро та 475 тисяч гривень. Разом це понад 15 млн грн збережень.

В українських банках сім’я тримає ще понад пів мільйона гривень.

"На всі ці збереження подружжя мало би працювати понад 8 років без витрат на будь-що інше. І це за умови того рівня доходів, що задекларовані у 2023 році", — акцентує hromadske .

Голова родини говорить, що все придбане майно — результат багаторічних заощаджень.

"Моя робота, точніше служба, триває з 1988 року — відтоді я почав десь заробляти і заощаджувати. І зарплата була досить серйозна, тому що я ще був на офіцерських посадах у той час", — каже чоловік.

Нагадаємо, що 9 листопада затримана голова МСЕК Крупа пояснила, звідки в її квартирі було стільки грошей. Адвокат Тетяни Крупи заявив, що у правоохоронців немає доказів того, що вилучені кошти належать саме його підзахисній.