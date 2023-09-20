Проблема в рублях: африканские страны не хотят торговать с РФ на условиях Кремля

Сразу после обвала национальной валюты доля рубля в расчетах с африканскими партнерами в июле снизилась до 12,7% — против 48,3% в июне и 82,4% в феврале.

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После того как против России ввели международные санкции за полномасштабную войну против Украины, РФ договорилась со странами Африки перевести взаимную торговлю на рубли. Однако сейчас на континенте все реже пользуются российскою валютой во время расчетов за товары поставленные Москвой. Об этом сообщает российский РБК.

Так, по данным журналистов, в июле доля рубля по расчетам между Россией и Африкой снизилась до 12,7%. При этом месяцем ранее она была на уровне 48,3%, в мае – 35,2%, в апреле – 44,9%, марте – 61,3%, а в феврале вообще достигала 82,4%. Резкое снижение совпало во времени с обвалом рубля, курс которого в июле поднялся выше 90 рублей за доллар.

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По словам ведущего эксперта Центра Макроэкономического Анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Андрея Гнидченко, основными торговыми партнерами России в Африке являются Египет и Алжир. Эти страны получают от Москвы продовольствие и вооружения.

Интересно, что доля валют стран, которые в Кремле называет "дружественными", включая китайский юань, в расчетах за экспорт с Африкой достигла в июле 78,8%. По информации журналистов — это рекорд с января 2021 года.

В то же время доля доллара и евро в торговле снизилась до 8,5%. В июне она составила 12,6%, в мае – 58,9%. Хотя еще в январе 2021 года доля долларов и евро в расчетах доходила почти до 100%.

Резкий отказ стран Африки от российского рубля аналитики связывают с относительно небольшим объемом торговли РФ с Африкой – по оценке российской таможни, как сообщается в публикации, в июле 2023 года доля континента составила 3,7% от общего товарооборота России. В 2022 году этот показатель был еще меньшим – 2,3%.

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Основная валюта, которую могут использовать страны Африки — это китайские юани и в меньшей степени индийские рупии.

Отметим, что в России всеми силами пытались восстановить курс рубля, Центральный банк в 18 августа 2023 года даже увеличил продажи национальной валюты для стабилизации финансового рынка. Однако уже 9 сентября американская валюта подорожала до показателя 98,54 рублей за доллар.

При этом вслед за рублем в РФ рухнул рынок государственных облигаций. Журналисты 6 сентября сообщали, что цены облигаций федерального займа на Московской бирже снижаются третий месяц кряду. После того как РФ оказалась под западными санкциями, поток инвестиций рухнули до нулевых значений, хотя раньше десятки миллиардов долларов в российских облигациях находились в зарубежных фондах.