Паническая распродажа: вслед за рублем в РФ рухнул рынок государственных облигаций, — росСМИ

По словам журналистов, индекс цен облигаций федерального займа на Московской бирже падает третий месяц подряд. После того, как Запад ввел против РФ санкции, поток инвестиций обнулился, хотя раньше десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды.

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Вслед за российским рублем рухнул и рынок государственных облигаций РФ. Об этом сообщает издание Moscow Times.

По словам журналистов, Министерство финансов России занимает деньги для покрытия дефицита бюджета при помощи государственных облигаций. Однако рынок этих документов охватила волна панических распродаж. Так, индекс цен облигаций федерального займа на Московской бирже падает третий месяц подряд.

Издание пишет, что в среду, 6 сентября, индекс цен уже опустился до отметки 122,34 пункта — минимальной с апреля 2022-го года. Так, это самый длительный период устойчивого падения с конца 2014 года, который длился 13 из 14 последних недель.

Как рассказал гендиректор ИК "Иволга Капитал" Андрей Хохрин рассказал, что рынок госдолга в России "идет на панику". Сейчас занимать для бюджета Минфину РФ приходится все дороже.

"Если в начале 2021 года правительство РФ могло взять в долг на 10 лет под 6-7% годовых, прошлой осенью — под 10% годовых, то теперь рыночные ставки добрались до 11,5%", — сказано в сообщении.

По словам, России дают в долг все дороже и все более неохотно. После того, как Запад ввел против РФ санкции, поток инвестиций обнулился, хотя раньше десятки миллиардов долларов в российских облигациях держали зарубежные фонды.

Напомним, что 18 августа российские СМИ сообщали, что в Москве решили спасать рубль с помощью миллиардеров. Выведенная за рубеж валюта очень нужна Кремлю для того, чтобы успокоить валютный рынок, где курс доллара в августе впервые с марта 2022 года перешагнул отметку 100 рублей. Отмечается, что теневые запасы валюты, которая не заводилась в Россию, были обнаружены у компаний, занимающихся неэнергетическим экспортом. Этим занимались, в первую очередь, производители удобрений.