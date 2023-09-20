Проблема в рублях: африканські країни не хочуть торгувати з РФ на умовах Кремля

Одразу після обвалу національної валюти частка рубля в розрахунках з африканськими партнерами в липні знизилася до 12,7% — проти 48,3% у червні та 82,4% у лютому.

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Після того як проти Росії ввели міжнародні санкції за повномасштабну війну проти України, РФ домовилася з країнами Африки перевести взаємну торгівлю на рублі. Однак зараз на континенті все рідше користуються російською валютою під час розрахунків за товари, поставлені Москвою. Про це повідомляє російський РБК.

Так, за даними журналістів, у липні частка рубля за розрахунками між Росією та Африкою знизилася до 12,7%. При цьому місяцем раніше вона була на рівні 48,3%, у травні — 35,2%, у квітні — 44,9%, березні — 61,3%, а в лютому взагалі досягала 82,4%. Різке зниження збіглося в часі з обвалом рубля, курс якого в липні піднявся вище 90 рублів за долар.

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За словами провідного експерта Центру Макроекономічного Аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) Андрія Гнідченка, основними торговельними партнерами Росії в Африці є Єгипет і Алжир. Ці країни отримують від Москви продовольство і озброєння.

Цікаво, що частка валют країн, які в Кремлі називають "дружніми", включно з китайським юанем, у розрахунках за експорт з Африкою досягла в липні 78,8%. За інформацією журналістів — це рекорд із січня 2021 року.

Водночас частка долара і євро в торгівлі знизилася до 8,5%. У червні вона становила 12,6%, у травні — 58,9%. Хоча ще в січні 2021 року частка доларів і євро в розрахунках доходила майже до 100%.

Різку відмову країн Африки від російського рубля аналітики пов'язують із відносно невеликим обсягом торгівлі РФ з Африкою — за оцінкою російської митниці, як повідомляють у публікації, у липні 2023 року частка континенту становила 3,7% від загального товарообігу Росії. У 2022 році цей показник був ще меншим — 2,3%.

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Основна валюта, яку можуть використовувати країни Африки — це китайські юані та меншою мірою індійські рупії.

Зазначимо, що в Росії всіма силами намагалися відновити курс рубля, Центральний банк 18 серпня 2023 року навіть збільшив продажі національної валюти для стабілізації фінансового ринку. Однак уже 9 вересня американська валюта подорожчала до показника 98,54 рублів за долар.

При цьому слідом за рублем у РФ впав ринок державних облігацій. Журналісти 6 вересня повідомляли, що ціни облігацій федеральної позики на Московській біржі знижуються третій місяць поспіль. Після того як РФ опинилася під західними санкціями, потік інвестицій звалився до нульових значень, хоча раніше десятки мільярдів доларів у російських облігаціях перебували в зарубіжних фондах.