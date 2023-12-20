"Атеш" проник на Тульский оружейный завод: что разведывают (фото)

Партизаны пытаются узнать как можно больше информации о работе российского оборонного предприятия. В движении не публикуют фото изнутри, но говорят, что там "есть что показать".

Украинское подполье проникло на завод в Туле, где оккупанты изготавливают оружие и боеприпасы. Об этом говорится в сообщении партизанского движения "Атеш" в Telegram.

Партизаны трудоустроились в российский завод и собирают всю возможную информацию о его работе. В частности, среди задач подполья — добыть техническую документацию оборонного предприятия.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Партизаны говорят, что в целях безопасности не могут публиковать фотографии изнутри завода. Однако они отметили, что там "есть что показать".

В частности, оружейный завод входит в НПО "Высокоточные комплексы" ГП "Ростех". Изготовленные здесь боеприпасы и оружие используется оккупантами в войне против Украины.

Фото: Telegram/Атеш Фото: Telegram/Атеш

Также подполье поделилось координатами российского завода — 54.197645011843, 37.62090136330.

Они отметили, продолжают проникать на российские оборонные предприятия, чтобы снизить военный потенциал РФ.

Напомним, 19 декабря партизаны рассказали о проблемах с изготовлением крылатых ракет в России. Они побывали на Дубненском машиностроительном заводе и узнали, что оккупанты не успевают выполнить годовой заказ. Так, вместо необходимых 80 ракет они изготовили только 61 ракету.

Также украинское подполье проникло в одну из воинских частей Нацгвардии России в Москве. Они собрали интересную информацию и передали ее украинским военным.