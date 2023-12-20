"Мобилизовали ресурсы": британская разведка оценила фортификацию Украины

Украина развивает оборонительные сооружения на границе с Беларусью с помощью "зубов дракона", колючей проволоки и противотанковых рвов.

В последние недели Украина мобилизует усилия для улучшения фортификационных сооружений на фронте и на границе. Об этом сообщается в свежем отчете британской разведки от 20 декабря.

Президент Владимир Зеленский в конце ноября призвал ускорить строительство фортификационных сооружений на ключевых направлениях. Одна из важных частей этих работ проходит на северной границе с Беларусью. Украина укрепляет границу "зубами дракона", колючей проволокой и противотанковыми рвами с середины декабря.

Отчет британской разведки Фото: Ministry of Defence

Кроме этого в британской разведке сообщили, что российский прорыв на фронте маловероятен. Однако локальные наступления оккупационных сил продолжаются на нескольких направлениях. Они редко, когда происходят размером больше размера отряда. Ситуация на фронте характеризуется статикой, заключают в британской разведке.

Фортификационные сооружения на границе с Беларусью

Добавим, 6 декабря в Волынской ОГА показали, как происходит дополнительное укрепление границы с Беларусью. Начальник Волынской ОВА Юрий Погуляйко заявил, что линия разграничения защищена управляемыми и неуправляемыми минно-взрывными заграждениями. Работы продолжаются постоянно.

Напомним, 17 декабря нардеп Александра Устина объяснила, для чего Украина строит три линии фортификационных сооружений.

23 августа СМИ писали, что Китай мог помочь РФ строить фортификационные сооружения на оккупированных территориях Украины.