В Украине осудили уклониста с зависимостью: он помнит, что ему выбили зубы в подвале ТЦК

По версии ТЦК, мужчина сам пришел в военкомат и получил повестку, но проигнорировал ее. В то же время призывник утверждает, что его дважды силой "доставляли" в военкомат, и во время второго визита избили.

В Украине осудили мужчину за уклонение от мобилизации. Он утверждает, что его избили работники ТЦК. Об этом говорится в приговоре Хустского районного суда Закарпатской области от 14 декабря.

Имя и возраст военнообязанного неизвестны. Однако указано, что он имеет неполное среднее образование, женат и воспитывает двоих детей.

По данным суда, 4 января он пришел в ТЦК и получил там "боевую повестку". Утром 16 января украинец должен был явиться в пункт отправления на службу, но уклонился от мобилизации.

Позиция осужденного

Мужчина виновным себя не считает. Он рассказал, что 4 января был силой доставлен в военкомат.

Призывник подтвердил, что прошел медосмотр и был признан годным. Он отметил, что говорил врачам о своей алкогольной зависимости и лечении у нарколога. Однако на их заключение эта информация не повлияла.

Уклонист признал, что не явился в пункт сбора по повестке. Он объяснил, что был в тот день пьян.

19 или 20 января, мужчина точно не помнит, его уже второй раз забрали из дома в ТЦК. Там его отвели в подвал, где избили и выбили зубы. После этого призывника отвезли в больницу, где ему зашили раны.

После лечения украинца, по его словам, отправили в воинскую часть в Ужгород, но впоследствии вернули в город Хуст и внесли в резерв. В течение года он несколько раз приходил в ТЦК, и его уже никуда не отправляли.

Позиция ТЦК

Экс-работник военкомата подтвердил, что мужчина прошел ВВК и был признан годным. Однако "боевую повестку" он, по словам свидетеля, проигнорировал.

Другой экс-сотрудник ТЦК также подтвердил успешное прохождение украинцем медосмотра и получение повестки. Однако, по его словам, обвиняемого все же отправили на службу в воинскую часть.

О подвале и выбитых зубах в показаниях представителей военкомата не упоминается.

Есть ли подтверждение избиения?

В письменных доказательствах, исследованных судом, указаны две справки. Первая была выдана врачом местной больницы. Согласно ей вечером 21 января уклонист обращался "за травматологической помощью по поводу убойной раны подбородка, ушиба правой скуловой области".

Вторая справка подтверждает, что мужчина в мае в течение недели на стационаре лечился в психиатрическом отделении. Он нуждался в помощи из-за "состояния отмены алкоголя с судорогами".

Также в местной больнице подтвердили, что украинец находится на лечении у нарколога с диагнозом "синдром алкогольной зависимости".

Что решил суд?

В приговоре говорится, что уклонение от призыва было подтверждено, а вина мужчины — полностью доказана. Его признали виновным и приговорили к 4 годам заключения, освободив от наказания с испытательным сроком на один год.

Напомним, представитель командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, где в Украине раздают повестки и можно ли игнорировать повестку в почтовом ящике.

Также он ответил, как получить отсрочку от мобилизации. О ней украинцы должны позаботиться самостоятельно.