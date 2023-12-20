Под Харьковом мыши, а под Донецком вши: оккупантов "косят" эпидемии, — спикер ВСУ (видео)

Полковник Александр Штупун рассказал, что жизнь в окопах под Авдеевкой также обернулась для ВС РФ неприятным заболеванием. Только по сравнению с "коллегами" из-под Купянска их "терроризируют" не больные грызуны, а вши.

Бойцы ВС РФ начинают массово болеть из-за жизни в окопах на территории Украины. Главная причина — это отсутствие гигиены. Деталями в эфире телемарафона 20 декабря поделился представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

"На Авдеевском направлении и в целом по линии боевого соприкосновения уже враг начинает болеть. Это такие болячки больше окопные", — отметил он.

Военный объяснил, что болезни распространяются из-за того, что вражеские армейцы игнорируют санитарные нормы.

"Российские оккупанты болеют и в некоторых подразделениях уже зафиксирована эпидемия педикулеза", — подчеркнул Штупун.

Он напомнил, что только вчера разведка сообщила о другой эпидемии. Оккупантов под Купянском "косит" геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — вирусная болезнь, которую передают мыши.

"На Купянском направлении есть проблемы с так называемой "мышиной лихорадкой", то в Донецкой области — это вот педикулез", — заявил представитель Сил обороны.

Стоит отметить, что педикулез — это заболевание кожи, порожденное вшами. Его симптомами являются зуд, мелкие пятна на коже и наличие гнид в волосах.

Комментарий Александра Штупуна (об эпидемии в окопах ВС РФ — с 4:53)

Напомним, 19 декабря в ГУР проинформировали, что у оккупантов в районе Купянска произошла массовая вспышка "мышиной лихорадки". Эта болезнь передается людям через прямой контакт с грызунами или их экскрементами.

20 декабря в соцсетях появилось видео, на котором украинские морпехи передают ВС РФ неординарный "подарок". Вместо Санты к оккупантам дымоходом спустилась граната.