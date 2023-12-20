Ювелирная работа: бойцы ВСУ забросили оккупантам гранату Ф-1 через дымоход (видео)

Оккупанты хотели спрятаться в доме, однако морские пехотинцы 35-ой бригады нашли оригинальный способ отправить врагу "взрывной подарок".

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Члены экипажа "Лелека" из роты ударных беспилотников 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского оригинальным способом выполнили боевую задачу. Операторы БПЛА "выкурили" захватчиков из здания, филигранно сбросив гранату Ф-1 через дымоход. Видео было опубликовано в Facebook 20 декабря.

В комментариях к видео говорится, что противник решил спрятаться в одном из домов. Чтобы достать его в закрытом помещении морпехи прибегли к хитрости, отправив "рождественский взрывной подарок" в виде гранаты Ф-1 через дымоход.

"Имея стойкое желание наказать оккупантов, морпехи прибегли к хитрости. Враг получил "входной" через дымоход!" — пишут армейцы.

Пользователи соцсети поблагодарили украинских защитников за "ювелирную и мастерскую" боевую работу.

Отметим, что локация события в публикации не указана, однако известно, что бойцы данного подразделения участвовали в наступательных операциях в районе Урожайного Донецкой области.

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Ранее мы писали о применении украинскими защитниками на Бахмутском направлении реактивных пехотных огнеметов РПВ-16. По мнению экспертов, выстрел из данного оружия по своей мощности эквивалентен взрыву артиллерийского снаряда калибром 122-мм.

Также сообщалось, что на Запорожском направлении ВС РФ попытались провести массированную атаку с использованием дронов различных типов. Но украинские пограничники сумели обезвредить беспилотники с помощью антидронового вооружения.