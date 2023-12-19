"Разорвали на куски": пограничники уничтожили рой дронов ВС РФ под Запорожьем (фото)

Украинские бойцы успешно приземлили российский дрон, нанеся ему минимальные повреждения, свидетельствуют фото ГПСУ. Теперь ему можно заменить несколько пропеллеров и он сможет ударить по позициям ВС РФ.

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На Запорожском направлении ВС РФ использовали массированную атаку дронов различных типов, чтобы нанести ущерб позициям Сил обороны. Чтобы обезвредить рой беспилотников, бойцы подразделения пограничников использовали антидроновые ружья. Некоторые вражеские устройства разлетелись на мелкие куски, некоторые — уцелели. Последствия отражения вражеской воздушной атаки показали в Telegram-канале Государственной пограничной службы (ГПСУ).

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В заметке указано, что российские дроны пытались добраться до украинских укреплений с разных направлений. Пригодились антидронные ружья, благодаря которым некоторые беспилотники ВС РФ разорвались на куски. Таких случаев было пять, говорится в заметке. Также опубликовали несколько фотографий, на которых видно обломки разного размера.

Обломки дронов ВС РФ под Запорожьем Компонент российского дрона Составная часть российского БПЛА Остатки российского дрона под Запорожьем

Два БПЛА удалось обезвредить, не разбив. Их "ювелирно посадили", рассказали пограничники. Как доказательство, показали фотографию с дроном, которому нужно заменить пропеллеры и он полетит.

Дрон ВС РФ, который сумели посадить бойцы Сил обороны Российский БПЛА на Запорожском направлении Фото: ГПСУ

Еще одно устройство под действием антидронового ружья запуталось в ветвях деревьев, объяснили бойцы.

Российский БПЛА, который застрял на дереве на юге фронта Фото: ГПСУ

На каком именно отрезке фронта под Запорожьем произошла атака роя дронов ВС РФ, пограничники не указали.

Бои на юге — детали

Отметим, аналитики Института изучения войны в одном из последних аналитических отчетов указали, что российские войска пытаются вести штурмовые действия к югу от Великой Новоселки — у Приютино. Также продолжают бои около Работино и Вербового, где бойцы Сил обороны держат отвоеванные у врага позиции.

Тем временем эксперты сообщества DeepState отметили активность российских войск на 200-километровом участке фронта от Купянска до Марьинки. Указали, что враг продвинулся на некоторых участок на расстояние несколько сотен метров.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал о новой точке сосредоточения российской техники. По его словам, речь идет о Волновахе, где накапливают бензовозы и грузовики со снарядами и живой силой. При этом враг защищает скопление сил с помощью мирных жителей: использует их как живой щит.

Напоминаем, западные СМИ анонсировали заключение соглашения по безопасности между Британией и Украиной. Главное внимание договоренностей — защита в Черном море. Между тем венгерские чиновники заверили, что нужно и дальше разговаривать со страной-агрессором. По их мнению, это позволит достичь мира.