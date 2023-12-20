Церемония с "сюрпризом": в РФ при получении гражданства мужчинам вручают повестки (видео)

Паспорта РФ вручали в торжественной праздничной обстановке, а на мероприятие неожиданно нагрянули представители военкомата.

В России в Санкт-Петербурге новоиспеченным гражданам РФ сразу же вручают повестки. Об этом рапортует пресс-служба ГУ МВД в Петербурге и Ленинградской области.

Отмечается, что в одном из районов города состоялось торжественное мероприятие по поводу получения несколькими мужчинами российского гражданства. Паспорта РФ вручали в торжественной праздничной обстановке.

"Изюминкой" церемонии стало появление на мероприятии военкоматов, которые на месте быстро вручили новоиспеченным россиянам повестки в военкомат.

"11 граждан, получивших новые паспорта, приняли присягу гражданина Российской Федерации, после чего сотрудники военкоматов, прибывшие на церемонию, и руководство военного отдела СК вручили им повестки. Теперь они должны стать на воинский учет", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявил, что не планирует прекращать войну в Украине и стремится достичь целей, озвученных в начале вторжения. Тем временем эксперты Минобороны Эстонии уверены, что РФ проиграет, но для этого понадобится три года и 120 млрд евро, потраченных странами НАТО на вооружение ВСУ.