Путин пытается выиграть время: аналитики назвали "стратегическую проблему"

По словам военного эксперта Defence Express Ивана Киричевского, ВС РФ активнее задействуют подразделения из состава российских арестантов, что позволяет восстановиться регулярным силам.

Оккупационная группировка войск предпринимает попытки выиграть время, чтобы улучшить свою боеспособность. Вместе с тем есть и стратегическая проблема, которая сейчас назревает на фронте. Об этом сообщил военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в комментарии "Эспрессо".

"Мы не учитываем, что Путин намеревается переформатировать кадровый состав и повысить боеспособность", — заявил аналитик, добавив, что, судя по тактической обстановке, важно учитывать назревающую "стратегическую проблему".

ВС РФ активнее задействуют подразделения "Шторм-Z", что позволяет российской армии восстановиться, уточнил Киричевский.

По его словам, ЧВК "Вагнер" дала возможность РФ поберечь регулярные войска и восстановиться от потерь, понесенных в 2022 году, чтобы подготовиться к кампании 2023 года.

Киричевский считает, что сегодня проблема на фронте, в частности в направлении Новомихайловки, связана с тем, что россияне пытаются выиграть время, с тем чтобы повысить боеспособности кадрового потенциала.

Аналитик назвал текущие атаки российских войск в районе Новомихайловки (Покровский район Донецкой области) попытками взять ВСУ в Марьинке в клещи. "Учитывая темпы, которыми сейчас наступает российская армия, оккупанты не имеют возможности пробить оборону ВСУ возле Михайловки и стремительно пойти на Константиновку или Угледар", — отметил он.

Напомним, что российские войска продвинулись на новые территории Украины. Об этом заявил спикер ВСУ Александр Штупун.

Также сообщалось, что флот РФ не запускает "Калибры": эксперт перечислил возможные причины. Силам обороны необходимо нарастить производство собственных дронов-камикадзе для ударов по инфраструктуре российских городов, чтобы в РФ задумались над тем, стоит ли атаковать с помощью дронов Shahed, объяснил военный обозреватель Давид Шарп.