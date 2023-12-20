Наращивается линия обороны: на передовой устанавливают обещанную Зеленским защиту (фото)

По данным чиновников, на ряде участков фронта возводят постройки для личного состава. По словам главы государства, новые фортификации появятся от Донбасса до западной Украины.

На передовой линии устанавливаются фортификационные сооружения, что прежде анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на странице Государственной специальной службы транспорта в Facebook.

"На определенных участках проходят мероприятия по возведению фортификационных сооружений подразделениями Государственной специальной службы транспорта. Наращиваем линию обороны и создаем защитные постройки для личного состава", — говорится в публикации.

Защитные сооружения

В начале зимы глава государства сообщил, что оборонительные сооружения появятся от Донбасса до западной Украины.

Защитные сооружения

В этом отношении приоритетными направлениями считаются: Марьинское, Авдеевское, Купянское (линия Купянск — Лиман), а также Херсонская, Запорожская области.

Защитные сооружения Защитные сооружения

Ко всему прочему, следует укрепить оборону в Харьковской и Сумской областях, Черниговской, Киевской, Ровенской и на Волыни.

Напомним, что СМИ показали, как Силы обороны роют окопы возле белорусской границы. Для отрывки котлована в Чернобыльской зоне задействовали машину МДК-3, которая применяется с 1980-х годов.

Также Фокус в своем материале разбирался, как выполнить план Зеленского в 2024 году: "Миллион дронов для Сил обороны".