"Имеем право волноваться": западные эксперты предупреждают о длительной войне и угрозе НАТО

РФ смогла мобилизовать свою оборонную промышленность в масштабе, невиданном за десятилетия, и если она победит Украину, то за 2 года она сможет восстановить военную мощь и напасть на одну из стран НАТО, считают в МО Эстонии.

Западные эксперты считают, что Россия настроена на долговременную войну, и она может угрожать странам-членам НАТО. Об этом пишет издание "Голос америки", опираясь на мнения экспертов.

Россия вооружается, чтобы воевать против НАТО. Рано или поздно военные потери заставят Кремль пойти на непопулярные шаги — провести массовую мобилизацию, считают западные эксперты.

Адмирал Мишель Гофман

Как считает начальник штаба армии Бельгии адмирал Мишель Гофман, до недавнего времени война с Россией была немыслимой, но тон российских заявлений продолжает быть угрожающим, не исключено, что в будущем может быть открыт второй фронт.

"Мы видим, что Россия перешла к военной экономике. Я думаю, мы имеем право волноваться. Язык, который использует Кремль и президент Владимир Путин, всегда неоднозначен. Не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-то в будущем. Или на юге, в Молдове или странах Балтии", — сказал адмирал Гофман.

По словам генерала, может казаться, что Россия ослаблена войной в Украине, но это временное явление.

"Россия в конце концов возродит свою военную машину и отстроит свои Вооруженные силы. Они уже показали, что имеют желание напасть на соседа. Мы должны убедиться, что у нас есть способность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать, если это необходимо", — сказал адмирал Гофман.

Министерство обороны Эстонии

Оценка Мишеля Гофмана совпадает с недавним анализом министерства обороны Эстонии. В ведомстве считают, что война против Украины подорвала военные возможности России и в течение 2 лет РФ не будет иметь возможностей, чтобы напасть на какую-то из стран НАТО.

Но РФ смогла мобилизовать свою оборонную промышленность "в масштабе, невиданном за десятилетия", и если РФ дадут победить в войне против Украины, то за 2 года она сможет восстановить военную мощь и живую силу в объемах, достаточных для того, чтобы эскалация войны достигла стран НАТО.

В исследовании эстонских военных говорится о том, что Россию поощряет нерешительность Запада в поддержке Украины.

"Если Россия победит Украину в течение следующих 12-18 месяцев, это подтвердит ее предположение о нашей коллективной слабости, которой можно бросить вызов в военной сфере и использовать в краткосрочной перспективе (до 5 лет)", — отмечается в отчете министерства обороны Эстонии.

Запад имеет несоизмеримо большие ресурсы, напоминают эстонские эксперты.

"Не должно быть сомнений в том, кто имеет преимущество", — отмечают эстонские эксперты.

Эстонские эксперты считают, что в последующие годы нужно сконцентрировать усилия, чтобы дать Украине средства для победы и убедить Россию в том, что ее ждет поражение и стремиться сократить ее военные ресурсы и мешать ей обходить санкции. отдельно, нужно препятствовать подготовке российских военных — больше неподготовленных новобранцев будет означать большие военные потери, что в конце концов заставит Кремль пойти на непопулярные шаги — провести массовую мобилизацию.

"Победным годом для Украины в случае полной поддержки Киева со стороны союзников, может стать 2026 год", — считают в эстонском министерстве обороны.

Напомним, что 19 декабря президент Зеленский во время пресс-конференции по итогам 2023 года ответил на вопрос о мобилизации в Украине. По его словам, эта тема обостряется в обществе.