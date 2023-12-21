Хвастаются "могущественной силой": Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом в случае провокации

По словам лидера Северной Кореи, суверенные права страны могут быть гарантированы только с помощью "мощной силы". Поэтому в случае провокации ядерным оружием они готовы нанести ответный удар.

Ким Чен Ын в очередной раз заговорил о ядерном оружии. Лидер КНДР предупредил о нанесении ядерного удара в ответ на провокацию против его страны. Об этом пишут СМИ страны.

Соответствующее заявление лидер Северной Кореи сделал на встрече с солдатами военного ракетного бюро. Он также поздравил их с испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты, которые недавно состоялись.

Ким Чен Ын сказал, что испытания продемонстрировали сильную позицию войск Северной Кореи. По его словам, такая военная деятельность является четким объяснением режима наступательного противодействия, эволюции ядерной стратегии и доктрины, в соответствии с которыми КНДР в случае провокации ядерным оружием ответит ядерным ударом.

Кроме того, лидер КНДР отметил, что суверенные права страны могут быть гарантированы только с помощью "мощной силы". В частности, он оценивает настоящую обороноспособность и "защиту прочного мира" наличием возможности для "превентивного" нападения на врага в любом месте.

Запуск КНДР баллистических ракет

Издание Reuters отмечает, что КНДР провела испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты. В Северной Корее заявляли, что это было ответом на якобы враждебность Америки.

В США, Южной Америке и Японии осудили такие испытания. В частности, ракета имеет дальность до 15 тысяч километров и может долететь до любой точки Японии или США. Сообщалось, что в течение 12 часов в КНДР осуществили запуск двух ракет.

В ответ на угрозу Соединенные Штаты Америки и Южная Корея создадут совместную стратегию ядерной обороны. Она будет включать обмен информацией о ядерном оружии КНДР, совместные учения и процесс консультации в случае ядерного кризиса

Напомним, на испытания баллистической ракеты лидер Северной Кореи привел свою дочь. Она сидела вместе с отцом и пожимала руки чиновникам.