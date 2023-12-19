Ким Чен Ын привел 10-летнюю дочь на запуск ракет, которые могут долететь до США (фото)

Ким Чжу Э пожимала руки чиновникам и сидела рядом со своим отцом в розовом пальто. Государственные СМИ страны широко освещали новость, а в Южной Корее заявили о готовящейся преемнице на посту руководителя страны.

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Дочь Ким Чен Ына вместе со своим отцом побывала на испытаниях баллистической ракеты, что может служить еще одним указанием на линию преемственности в северокорейском руководстве. Об этом сообщает The Mirror.

Утром в понедельник, 18 декабря, председатель Государственного совета КНДР, наблюдал за запуском межконтинентальных баллистических ракет "Хвасон-18" на полигоне.

Ким Чжу Э, дочь Ким Чен Ына с отцом

Его десятилетняя дочь Ким Чжу Э, в свою очередь, пожимала руки чиновникам и сидела рядом со своим отцом в розовом пальто. Государственные СМИ страны широко освещали эту новость.

Руководитель КНДР появлялся на публике с Ким Джу Э и в прошлом году. 18 ноября прошлого года дочь также присутствовала на очередных испытаниях ракеты, из-за чего у обозревателей возникли вопросы относительно того, что отец может готовить ее в преемницы.

Ким Чен Ын

Это были уже третьи испытания одной из самых современных ракетных систем Северной Кореи, которая, как утверждается, может достичь территории США и Японии.

По данным ABC News, южнокорейский министр по вопросам объединения Кореи Ким Юн Хо во время пресс-конференции для иностранной прессы заявил, что власти страны не исключают возможности того, что Ким Чжу Э может стать следующим северокорейским руководителем.

"Продолжающееся внимание в Северной Корее к Ким Чжу Э указывает на то, что они несколько спешат подготовить наследственную преемственность режима", — заявил министр из Южной Кореи, добавив, что дочь Ким Чен Ына появлялась на публике с военными руководителями.

Напомним, что в КНДР летом откроется пляж для туристов рядом с особняком Ким Чен Ына.

Также сообщалось, что в покушении на Ким Чен Ына планировали задействовать биохимическое оружие ЦРУ.