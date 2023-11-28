В покушении на Ким Чен Ына планировали использовать биохимическое оружие ЦРУ, — СМИ

Источники журналистов, знакомые с провалившемся планом покушения на северокорейского лидера Ким Чен Ына, говорят, что он должен был повторить судьбу своего сводного брата и погибнуть от нервно-паралитического вещества.

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Председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына едва не убили в ходе замысловатого покушения. Утверждается, что представители Южной Кореи и США общими усилиями пытались ликвидировать диктатора с помощью биохимического оружия. Об этом сообщает The Mirror.

Источники, знакомые с вопросом, на которых ссылается британское издание, говорят, что в 2017 году покушение должно было стать зеркальным отражением убийства сводного брата Ким Чен Ына, погибшего от нервно-паралитического вещества.

Директор ЦРУ Майк Помпео проводил тайную встречу с северокорейским лидером за два месяца до саммита с Дональдом Трампом в 2018 году.

Сообщается, что на встрече с Помпео Ким сказал ему, что знает, что тот пытался его убить.

Помпео отшутился словами о том, что все еще предпринимает такие попытки.

По данным журналистов, До Хи Ен, руководитель Гражданской комиссии по правам похищенных северокорейских беженцев, имел отношение к заговору, руководил которым Ким Сон Ир.

"На протяжении двух или трех лет я разговаривал с Ким Сон Иром, который намеревался свергнуть режим Кима", — объяснял в интервью журналистам До.

Сообщается, что план покушения был записан на секретные USB-накопители и передан ближайшему окружению диктатора, которое якобы было готово его убить.

По словам участников заговора, они отдавали себе отчет в том, что это крайне опасно.

"В революциях всегда есть жертвы. Мы знали, что это может быть опасно. Кто-то должен был рискнуть", — объяснил До.

В итоге заговор провалился. В мае 2017 года власти КНДР выложили в сети 23-минутное видео, на котором отмечалось, что заговорщики задержаны. Но о существовании этого видео прежде не сообщали ни южнокорейские, ни зарубежные СМИ.

На записи имя Ким Чен Ына не упоминалось, его называли "верховным лидером", утверждалось, что есть доказательства того, что ЦРУ и Национальная служба разведки Южной Кореи "планировали теракт".

Сообщалось, что "группа ужасных террористов" проникла в страну, по плану ЦРУ и "марионеточной разведывательной службы Южной Кореи" в целях государственного терроризма.

Напомним, что Ким Чен Ын заставляет жителей КНДР петь ему оды, в тексте которых упоминается о "самом мудром из десятков миллионов".

Также сообщалось, что из-за ошибки баскетболиста Денниса Родмана имя дочери Ким Чен Ына 10 лет произносили неправильно.