"Самый мудрый из 10 миллионов": Ким Чен Ын заставляет жителей Северной Кореи петь ему оды

Граждане страны считают, что существует серьезный продовольственный кризис, пока лидер приказывает петь ему новые гимны.

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Верховный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заставляет жителей страны петь странный новый гимн, восхваляющий его "силу любви". Об этом пишет Radio Free Asia.

Новый гимн заменяет песню, в которой воспевали отца Ким Чен Ына, Ким Чен Ира, который умер в 2011 году.

Сообщается, что жителям Северной Кореи приказали петь композицию, которая будет приветствовать диктатора перед любым публичным мероприятием.

Песня описывает внука Ким Ир Сена как "самого мудрого из 10 миллионов", который "силой любви создает лучший рай для нашего вечного счастья". Новый гимн сказали исполнять в ноябре 2023 года. Вместе с этим отдали приказ заканчивать любое мероприятие песней "Мы будем защищать генерала Ким Чен Ына ценой наших жизней".

Ким Чен Ын Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Ода отцу диктатора использовалась с 1997 года, заменив гимн, созданный для Ким Ир Сена.

"[Ким] заставлял нас начинать мероприятия с песен о его предках даже после 10 лет у власти, [поскольку изначально] он не имел политической базы... и хотел подчеркнуть легитимность своего престолонаследия", — рассказывает инсайдер издания.

Житель также добавил, что песни, представленные осенью 2023 года, не новые.

Ким Чен Ын Фото: Getty Images

Композиции несколько раз исполняли в прошлые годы, в частности, в 2015, когда гимн пели армии во время празднования Дня Победы, северокорейского праздника, посвященного годовщине перемирия 1953 года, завершившего Корейскую войну.

Другой инсайдер издания признался, что многим северокорейцам не нравится, когда им приказывают петь хвалу лидеру страны, поскольку в Северной Корее, как сообщается, ощущается острая нехватка продовольствия.

"Жители борются с более серьезными жизненными трудностями, чем во времена Ким Ир Сена и Ким Чен Ира", — рассказывает гражданин страны.

Напомним, дочь Ким Чен Ына называли не тем именем в течение десяти лет.

Также Фокус писал о визите Ким Чен Ына в Россию.