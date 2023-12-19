Кім Чен Ин привів 10-річну доньку на запуск ракет, які можуть долетіти до США (фото)

Кім Чжу Е тиснула руки чиновникам і сиділа поруч зі своїм батьком у рожевому пальто. Державні ЗМІ країни широко висвітлювали новину, а в Південній Кореї заявили про підготовку наступниці на посаду керівника країни.

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Дочка Кім Чен Ина разом зі своїм батьком побувала на випробуваннях балістичної ракети, що може слугувати ще однією вказівкою на лінію спадкоємності в північнокорейському керівництві. Про це повідомляє The Mirror.

Вранці в понеділок, 18 грудня, голова Державної ради КНДР спостерігав за запуском міжконтинентальних балістичних ракет "Хвасон-18" на полігоні.

Кім Чжу Е, дочка Кім Чен Ина з батьком

Його десятирічна донька Кім Чжу Е, своєю чергою, тиснула руки чиновникам і сиділа поруч зі своїм батьком у рожевому пальто. Державні ЗМІ країни широко висвітлювали цю новину.

Керівник КНДР з'являвся на публіці з Кім Джу Е і минулого року. 18 листопада 2022-го донька також була присутня на чергових випробуваннях ракети, через що в оглядачів виникли питання щодо того, що батько може готувати її в наступниці.

Кім Чен Ин

Це були вже треті випробування однієї з найсучасніших ракетних систем Північної Кореї, яка, як стверджується, може досягти території США і Японії.

За даними ABC News, південнокорейський міністр з питань об'єднання Кореї Кім Юн Хо під час пресконференції для іноземної преси заявив, що влада країни не виключає можливості того, що Кім Чжу Е може стати наступним північнокорейським керівником.

"Тривала увага в Північній Кореї до Кім Чжу Е вказує на те, що вони дещо поспішають підготувати спадкоємність режиму", — заявив міністр із Південної Кореї, додавши, що донька Кім Чен Ина з'являлася на публіці з військовими керівниками.

Нагадаємо, що в КНДР влітку відкриється пляж для туристів поруч з особняком Кім Чен Ина.

Також повідомлялося, що в замаху на Кім Чен Ина планували залучити біохімічну зброю ЦРУ.