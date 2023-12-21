Воздушные силы США получили вторую партию истребителей F-15EX

После ряда проблем с производством Boeing поставляет все больше самолетов для американской армии.

Американская оборонная компания Boeing передала Воздушным силам США еще два истребителя F-15EX Eagle II. Об этом сообщает The War Zone.

После проблем с производством самолета, Воздушные силы получили очередную партию истребителей F-15EX Eagle II. Представитель компании подтвердил поставку третьего и четвертого самолета F-15EX в Воздушные силы. Летчики уже провели контрольные полеты на истребителях прежде чем их ввести в строй.

При этом особенностью самолета является то, что он является первым с системой радиоэлектронной борьбы AN/ALQ-250 Eagle Passive Warning Survivability System (EPAWSS). Сейчас американская армия имеет 4 истребителя Eagle II и все они являются частью испытательной группы, к которой до конца года присоединятся еще два самолета. Сейчас они строятся и войдут в состав 142-го истребительного крыла Нацгвардии Орегона в начале 2024 года. Именно оно станет первым оперативным подразделением на F-15EX.

Производство F-15EX Eagle II

Сейчас Воздушные силы США планируют закупить всего 104 истребителя F-15 EX Eagle II. Отдельно отмечается, что самолеты идут с задержкой почти на год, потому что Boeing имел производственные проблемы.

Воздушные силы США для достижения полной оперативной способности должны получить 44 самолета вместе с оборудованием. Планируется, что этого удастся достичь в сентябре 2026 года. Главная роль самолета будет обеспечение противовоздушной обороны.

Напомним, 9 ноября истребитель F-15EX обойдется армии США дороже самолета F-35.

3 ноября в Израиле впервые применили F-35 для перехвата крылатой ракеты.