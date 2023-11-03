От теории к практике: израильский F-35 впервые перехвалил крылатую ракету (видео)

О таких возможностях F-35 говорили еще в 2019 году представители компании Lockheed Martin. Теперь же то, что было "написано на бумаге" израильские военные реализовали во время боевого вылета.

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Израильский истребитель F-35I Adir сбил в небе крылатую ракету, что стало первым известным случаем подобного перехвата американским стелс-истребителем. По информации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ракета, вероятно, была запущена со стороны поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене. Об этом 2 ноября сообщили обозреватели Breaking Defence.

"В последние дни системами управления и обнаружения ВВС Израиля была обнаружена крылатая ракета, запущенная с юго-востока в сторону израильского воздушного пространства. После отслеживания траектории полета крылатой ракеты были подняты истребители "Адир", которые успешно перехватили ракету", — говорилось в заявлении ЦАХАЛ.

В то же время израильская сторона не уточнила, с помощью какого вооружения была поражена вражеская ракета, однако известно, что F-35I Adir оснащены ракетами AIM-9X Sidewinder и Aim-120 AMRAAM.

Хотя это первый известный случай, когда F-35 уничтожил крылатую ракету, такая возможность обсуждается уже давно, отметили эксперты. Еще в 2019 году поступила информация от представителя компании Lockheed Martin, который заявил, что с учетом угроз ракетного удара по Израилю со стороны Ирана истребитель F-35 Adir способен обнаруживать и перехватывать крылатые ракеты противника.

Вице-президент компании Гэри Норт добавил, что самолет оснащен радаром AN/APG-81 AESA, который "позволяет перспективному истребителю обнаруживать и перехватывать воздушные угрозы, летящие на малой высоте и на высокой скорости, например крылатые ракеты".

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Напомним, 31 октября официальный представитель Вооруженных сил Йемена бригадный генерал Яхья ас-Сари фактически объявил о поддержке палестинцев в Секторе Газа и начале боевых действий против Израиля. Таким образом в войну вступили шиитские повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном.