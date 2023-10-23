Воздушная операция в Газе: какие самолеты задействовал Израиль против боевиков ХАМАС (фото)

В распоряжении ВВС Израиля находятся три вида истребителей, которые способны эффективно выполнять боевые задачи. Среди них "рабочая лошадка" самолет F-16I, который оснащен смертоносными 900-кг авиабомбами GBU-31 JDAM.

Related video

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в преддверии сухопутной операции на территории Сектора Газа продолжает воздушные операции, нанося удары по объектам боевиков группировки ХАМАС. Обозреватели Bulgarian Military в этой связи рассказали о парке боевых самолетов, которые непосредственно принимают участие в нанесении ударов по Газе.

В материале говорится, что в данной операции израильских сил активно задействованы три вида самолетов F-35 Lightning II, F-16 Fighting Falcons и F-15 Eagles.

F-35I Adir

Безусловно самым современным и эффективным самолетом, которым обладает ВВС Израиля — модификации истребителя пятого поколения F-35, который носит имя Adir (Могучий). Помимо мощного вооружения в виде ракет класса "воздух-воздух" и высокоточных авиабомб, израильский истребитель оснащен уникальным оборудованием.

Важно

Железные мечи Израиля: какую технику может задействовать ЦАХАЛ для наземной операции в Секторе Газа (фото)

Это прежде всего система радиоэлектронной борьбы, обладающая "инстинктивным чутьем" на обнаружение и каталогизацию вражеских частот. Фактически, система РЭБ самолета может оперативно классифицировать сигналы от радаров и систем ПВО, определяя их местоположение и отображая его пилоту самолета. В свою очередь такие возможности позволяют эффективно нейтрализовать и вывести из строя сети противника с минимальными затратами.

Но у "Могучего" истребителя есть и своя "ахиллесова пята", а именно, ограниченная дальность полета, что ставит израильские ВВС (IAF) перед проблемой выполнения дальних миссий без необходимой дозаправки.

Истребитель F-35I Adir

F16I Sufa

Истребитель F-16 с названием Sufa — это "рабочая лошадка" израильских воздушных сил. IAF располагают самым большим парком американских F-16 за пределами США, насчитывающим более 300 самолетов.

Sufa, как и Adir, оснащен множеством отечественных разработок, таких как конформные топливные баки, которые увеличивают дальность полета самолета за счет увеличения его топливной емкости на 50%.

Истребитель F16I Sufa

Помимо механизмов радиоэлектронной борьбы нового уровня, "Суфа" обладает боевой мощью. Согласно опубликованным видео, F16I вооружен ракетой "воздух-воздух" Rafael Python 5 и четырьмя бомбами GBU-31 JDAM. Именно эти боеприпасы массой 900 кг с GPS-навигатором для коррекции ошибок позволяют наносить точные удары огромной разрушительной силы.

Авиационные бомбы GBU-31JDAM

F-15 Ra'am

Еще один тип самолетов, который принимает участие в воздушной операции в Секторе Газа, — F-15 Ra'am или Thunder. Обозреватели отмечают, что он является важным компонентом IAF с момента своего поступления на вооружение более сорока лет назад.

Благодаря своей впечатляющей способности нести огромную нагрузку в 11,5 тонн, включающую как вооружение, так и дополнительное топливо, F-15 "Thunder", очевидно, остается неоценимым ресурсом для IAF, так как израильские силы неоднократно применяли эти машины и в прошлых операциях в Газе, и в Ливанской войне 2007 года.

Также эти мощные истребители оснащены радиолокационными системами APG-701. Они позволяют обнаруживать наземные цели, включая пусковые установки ракет, на расстоянии около 65 км.

Исребитель F-15 Ra'am

"Армия обороны Израиля, непоколебимая в своей решимости искоренить ХАМАС, тщательно проводит ответные маневры в секторе Газа. Эта военная операция под названием "Железные мечи"" может стать самым продолжительным и смертоносным конфликтом в Секторе Газа", — подчеркнули обозреватели.

Ранее сообщалось, что по информации канала CNN, администрация президента США попросила руководство Израиля отсрочить сухопутную операцию в Секторе Газа. В то же время представитель офиса премьер-министра Израиля заявил, что ничто не помешает планам ЦАХАЛ уничтожить своих врагов.