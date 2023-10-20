Уничтожены сотни штабов: в Израиле определили дату начала операции в Секторе Газа, — посол (видео)

Израильские войска на территории Сектора Газа уничтожили сотни целей, среди которых были подземные тоннели, склады и штабы террористов ХАМАС. Также наносят удары на севере — обезвреживают тайники "Хезболлы".

Related video

В ночь с 19 на 20 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд ударов по штабам главарей ХАМАС. Тем временем посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил, что уже принято решение о дате начала полномасштабной операции по обезвреживанию террористов в Секторе Газа. О некоторых деталях ситуации он сообщил агентству ТАСС.

Важно

В Европе дорожает газ из-за войны в Израиле, — Bloomberg

Александр Бен Цви отметил, решение о проведении наземной операции продиктовано двумя соображениями. В частности, Израиль имеет целью освободить всех заложников и разрушить все структуры ХАМАС. Другим способом, кроме как наземная операция, этого достичь невозможно.

"И поэтому без использования, в том числе наземной операции, это невозможно сделать. Поэтому можно сказать, что решение такое принято", — заявил израильский дипломат. Впрочем, даты начала операции в Секторе Газа он не обнародовал.

Заявление посла Израиля в России Фото: Скриншот

Отметим, руководители Израиля пока официально не сообщали, когда именно ЦАХАЛ начнет боевые действия на территории, подконтрольной ХАМАС.

Война в Израиле: детали

Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовала ряд сообщений о действиях, предпринятых против ХАМАС в Секторе Газа, а также "Хезболлы" в Ливане. В частности, показали на видео, как нанесли удары по точкам, где прятались праворадикальные исламисты.

В Секторе Газа ударили по местности возле мечети в районе Джаблия, где террористы встречались и имели наблюдательный пункт. Также израильтяне отметили, что обезврежен отряд, который готовился взорвать самолет.

Кроме того, израильский беспилотник попал по тайнику террористов на территории Ливана. Удалось уничтожить инфраструктуру отрядов "Хезболлы", которые 19 октября обстреливали север Израиля.

В целом отмечается, что нанесли около сотни ударов, при этом уничтожили тоннели, склады боеприпасов и "десятки оперативных штабов".

Израильское командование подчеркнуло, что планирует эвакуировать жителей северных регионов страны. Официального заявления о начале сухопутной операции пресс-служба ЦАХАЛ не публиковала.

Отметим, в первые дни после террористической атаки 7 октября, во время которой боевики ХАМАС убили более 1200 человек, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ совершил ряд рейдов в Сектор Газа для спасения заложников. Тогда же он отметил, что готовятся военная операция против террористов.

Тем временем Израиль посетил с официальным визитом президент США Джо Байден, который заявил о полной поддержке действий израильтян. Между тем представители Белого дома предлагали проводить боевые действия с таким расчетом, чтобы нанести как можно меньше вреда гражданским людям.

Напоминаем, в СМИ сообщили о намерении Пентагона предоставить ЦАХАЛ артиллерийские снаряды калибра 155 мм. Эксперты проанализировали, может ли это повлиять на боевые действия в Украине. Накануне военные аналитики рассказали об оружии, которым владеют террористы ХАМАС. По словам аналитиков, оружие имеет северокорейское происхождение и попало в Сектор Газа при посредничестве Ирана.