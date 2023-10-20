Ограничить жертвы: США повлияли на план Израиля по вторжению в Газу, — Bloomberg

По данным издания, планируемая наземная операция в Секторе Газа может произойти неожиданно и затянуться на более длительное время, чем предыдущие операции. При этом в Белом доме оговорили способы ограничения потерь среди гражданских.

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Соединенные Штаты Америки оказали влияние на планы Израиля относительно наземной операции в Секторе Газа. Об этом 20 октября пишет Bloomberg со ссылкой источники, близкие к израильскому правительству.

Как пишет издание, США уже оказывают влияние на ход этой наступательной операции, включая способы ограничения потерь среди двух миллионов гражданских жителей Газы и планы правительства на период после завершения операции.

Три высокопоставленных израильских чиновника, выступая анонимно, подчеркнули, что роль и влияние США в этой конфронтации с ХАМАС более глубокие и интенсивные, чем когда-либо прежде.

Важно

"Увидите Газу изнутри": министр обороны Израиля анонсировал наземное наступление ЦАХАЛ

Израиль объявил о планируемом наземном вторжении в Газу на прошлой неделе, но среди израильских военных уже среди недели существовало предположение, что это вторжение может отличаться от привычных сценариев и начаться позже, а также иметь продолжительный и неожиданный характер.

Важно отметить, что в интервалах между этими событиями произошла серия выдающихся визитов высших американских должностных лиц, включая госсекретаря и министра обороны, а также самого президента Джо Байдена.

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, заявил, что президент Байден уделяет особое внимание снижению риска расширения конфликта на другие направления и делает это своей основной приоритетной задачей.

После визита президента Байдена в Израиль, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о достигнутой договоренности о "сотрудничестве, которое изменит баланс сил на всех военных фронтах".

На борту Air Force One, во время обратного полета в Вашингтон, президент Байден поделился информацией о его диалоге с израильтянами относительно различных "альтернативных вариантов" в ходе наземной операции, выражая озабоченность по поводу гражданских жертв и расширения конфликта.

Кроме того, во время посещения Тель-Авива президент США обещал обратиться к Конгрессу с просьбой о "беспрецедентном пакете мер по поддержке обороны Израиля". По его словам, это позволит обеспечить израильскую систему ПВО "Железный купол" боеприпасами, необходимыми для сбивания ракет и снарядов. Также Байден направил военные корабли в восточное Средиземноморье, чтобы предотвратить вовлечение других актеров, таких как поддерживаемая Ираном группировка "Хезболла".

Во время возвращения в Вашингтон из Израиля, Байден сумел договориться о гуманитарной помощи, что может помочь утихомирить критиков израильского правительства как внутри страны, так и за ее пределами.

Напомним, в Израиле ввели "пункт 40 Алеф" — официальное объявление войны. Последний раз этот пункт был применен в 1973 году, когда началась "Война Судного дня".

Перед этим, 7 октября, из Сектора Газа началось наступление боевиков ХАМАС на Израиль. Террористы вторглись в южные районы Израиля и взяли под контроль несколько городов, а также захватили более сотни людей в заложники. Также террористы расстреляли посетителей музыкального фестиваля.