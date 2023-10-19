"Увидите Газу изнутри": министр обороны Израиля анонсировал наземное наступление ЦАХАЛ

В ближайшее время израильские войска зайдут на территорию Сектора Газа. Глава Минобороны Йоав Галант предупредил подчиненных, что "приказ придет".

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Наземное наступление израильской армии ЦАХАЛ на Газу состоится уже "вскоре". Об этом со ссылкой на слова министра обороны Израиля Йоава Галанта 19 октября сообщили в издании The Times of Israel.

По информации СМИ, министр обратился к военным на границе с Сектором Газа. Он анонсировал подчиненным приказ войти на территорию, ныне подконтрольную ХАМАС.

"Сейчас вы видите Газу издалека, вскоре вы увидите ее изнутри", — сказал он солдатам.

Израильский чиновник добавил, что "приказ придет".

Обострение конфликта в Израиле: нападение ХАМАС

7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный удар по Израилю, выпустив более двух тысяч ракет. Бойцы начали расстреливать людей в населенных пунктах, находящихся вблизи границы с Палестиной. Армия Израиля нанесла ответные удары.

По данным СМИ, только за три дня ХАМАС удалось убить примерно тысячу человек, еще три тысячи — получили ранения, от 50 до 150 человек стали заложниками.

17 октября под ударом оказалась больница в Секторе Газа. Сообщалось, что погибли по меньшей мере 500 человек. Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, к разрушению медучреждения не причастна армия ЦАХАЛ. По его словам, "это сделала другая команда".

Напомним, 19 октября стало известно, что в Секторе Газа погибла украинка. Это уже 18 случай с 7 октября, когда произошло нападение ХАМАС.