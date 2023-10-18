"Это были не вы": Байден заявил, что удар по госпиталю в Секторе Газа нанес не Израиль

По словам главы Белого дома, в международном сообществе не все уверены в том, что больницу Аль-Ахли атаковали не израильские силы, поэтому сторонам предстоит еще "решить многие вопросы".

Related video

Во время двусторонней встречи 18 октября с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанесла не израильская сторона. Об этом сообщает телеканал CNN.

Глава Белого дома выразил глубокое возмущение относительно вчерашней атаки по гражданскому объекту в Секторе Газа. По словам американского лидера, у него сложилось впечатление, что удар нанесла "другая команда".

"Дело в том, что я был глубоко опечален и возмущен вчерашним взрывом больницы в Газе, и, судя по тому, что я видел, похоже, что это сделала другая команда, а не вы", — сказал он Нетаньяху.

Байден добавил, что многие люди не уверены в том, что больницу атаковали не израильские силы, поэтому американскому и израильскому лидерам предстоит еще "решить многие вопросы".

Реакция некоторых государств на удар по больнице Аль-Ахли

Отметим, что мировые лидеры по-разному отреагировали на происшествие. Одним из первых удар по больнице осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, назвав это "беспрецедентным злодеянием". В соцсетях он написал, что удар по Аль-Ахли, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, — это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей.

Израильскую сторону также обвинили в Саудовской Аравии — МИД страны назвал атаку "чудовищным преступлением, совершенным израильскими оккупационными силами".

Также с осуждением Израиля высказались правительства Иордании, Ирана, Сирии, Пакистана и ряд других стран.

Важно

Две правды о больнице в Газе. Почему арабская улица не смотрит израильские медиа

В Европе прозвучали более сдержанные заявления. Глава Евросовета Шарль Мишель сказал, что происшествие в Газе показывает "драматическую ситуацию, в которой оказались люди, находящиеся там".

В США призвали соблюдать правила ведения войны, а Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк осудил атаку, не возлагая при этом вину на какую-либо из сторон.

В свою очередь Армия обороны Израиля отрицает свою причастность к удару по больнице в Газе. В заявлении ЦАХАЛ говорится, что согласно анализу их оперативных систем, был осуществлен вражеский ракетный обстрел Израиля, и именно "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный ракетный обстрел.

Напомним, 17 октября под удар попала больница Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. Позже поступила информация об около 800 погибших.