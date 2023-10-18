Две правды о больнице в Газе. Почему арабская улица не смотрит израильские медиа

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В истории с больницей уже не важно, чья это была ракета (она была "Исламского джихада", что доказано данными объективного контроля, геолокацией и многочисленными видеозаписями). Даже не так важна скорость реакции, хотя в современной медийке она измеряется минутами. Отреагировали-то необычайно быстро для нашей неповоротливой информационной машины.

Израиль виноват самим фактом своего существования, и чтобы мы сейчас не говорили, чтобы не делали, какие доказательства не предоставляли — все не работает. ХАМАС буквально сорвал джекпот.

Арабская улица не смотрит израильские медиа, да и западные тоже. Для них имеет значение, что покажут "Аль-Джазира" или, скажем, "Аль-Маядин". Это не означает, что нам не нужно ничего говорить, просто работает "эффект пузыря" — они в своем, мы в своем, и информация туда-сюда не проникает.

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