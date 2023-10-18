Дві правди про лікарню в Газі. Чому арабська вулиця не дивиться ізраїльські медіа

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В історії з лікарнею вже не важливо, чия це була ракета (вона була "Ісламського джихаду", що доведено даними об'єктивного контролю, геолокацією і численними відеозаписами). Навіть не так важлива швидкість реакції, хоча в сучасній медійці вона вимірюється хвилинами. Відреагували-то надзвичайно швидко для нашої неповороткої інформаційної машини.

Ізраїль винен самим фактом свого існування, і щоб ми зараз не говорили, щоб не робили, які докази не надавали — все не працює. ХАМАС буквально зірвав джекпот.

Арабська вулиця не дивиться ізраїльські медіа, та й західні теж. Для них має значення, що покажуть "Аль-Джазіра" або, скажімо, "Аль-Маядін". Це не означає, що нам не потрібно нічого казати, просто працює "ефект бульбашки" — вони у своїй, ми у своїй, й інформація туди-сюди не проникає.

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