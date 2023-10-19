"Побачите Газу зсередини": міністр оборони Ізраїля анонсував наземний наступ ЦАХАЛ

Найближчим часом ізраїльські війська зайдуть на територію Сектору Гази. Голова Міноборони Йоав Ґалант попередив підлеглих, що "наказ прийде".

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Наземний наступ ізраїльської армії ЦАХАЛ на Газу відбудеться вже "незабаром". Про це з посиланням на слова міністра оборони Ізраїля Йоава Ґаланта 19 жовтня повідомили у виданні The Times of Israel.

За інформацією ЗМІ, міністр звернувся до військових на кордоні з Сектором Гази. Він анонсував підлеглим наказ увійти на територію, нині підконтрольну ХАМАС.

"Зараз ви бачите Газу здалеку, незабаром ви побачите її зсередини", — сказав він солдатам.

Ізраїльський чиновник додав, що "наказ прийде".

Загострення конфлікту в Ізраїлі: напад ХАМАС

7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого удару по Ізраїлю, випустивши понад дві тисячі ракет. Бійці почали розстрілювати людей в населених пунктах, що знаходяться поблизу кордону з Палестиною. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

За даними ЗМІ, лише за три дні ХАМАС вдалося вбити приблизно тисячу осіб, ще три тисячі — отримали поранення, від 50 до 150 людей стали заручниками.

17 жовтня під ударом опинилась лікарня у Секторі Гази. Повідомлялося, що загинули щонайменше 500 осіб. Президент США Джо Байден заявив, що, ймовірно, до руйнування медзакладу не причетна армія ЦАХАЛ. З його слів, "це зробила інша команда".

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що у Секторі Гази загинула українка. Це вже 18 випадок з 7 жовтня, коли стався напад ХАМАС.