"Ситуація ускладнюється": у Секторі Гази загинула українка, — посол Корнійчук (відео)

За словами дипломата, активістам вдалося встановити всі персональні дані жертви, проте більше подробиць щодо загибелі не прозвучало.

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У Секторі Гази після обстрілів загинула ще одна громадянка України. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону 19 жовтня.

За його словами, за останню ніч активісти підтвердили загибель жінки з українським паспортом, її персональна інформація була встановлена. Це вже 18-й випадок за час війни, яка розпочалася 7 жовтня після нападу бойовиків із ХАМАС.

Загибель також підтвердив керівник відділення посольства України при Палестинській Національній Адміністрації Максим Тьокін у коментарі "Суспільне". За яких обставин це сталося і де перебувала жертва — невідомо.

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Окремо Євген Корнійчук наголосив, що кількість громадян України, які потребують евакуації із Сектора Гази, зросла до 308 осіб. У найближчі кілька днів таких людей може стати ще більше.

"Щодо Сектора Газа ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300. Зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюся, що евакуація все ж таки почнеться", — заявив посол України в Ізраїлі.

До слова, Україна, Молдова і Румунія домовилися об'єднати свої зусилля для того, щоб допомогти вибратися громадянам із Сектора Гази. Про це повідомили в МЗС Молдови за підсумками переговорів кишинівського, бухарестського та київського дипломатів.

"Ця співпраця дасть змогу провести швидку та безпечну евакуацію наших громадян через пункт пропуску Рафах на кордоні з Єгиптом", — ідеться в повідомленні.

Поки що єдиний прикордонний пункт між Сектором Гази та Єгиптом не працює.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося, що президент США Джо Байден звернеться до американців, де розповість, як Вашингтон відповість на війну в Україні та Ізраїлі. Глава Білого дому збирається звернутися до громадян США близько 3 години ночі 20 жовтня за київським часом.