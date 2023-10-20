Раздел боеприпасов НАТО: что делать Украине, если ЦАХАЛу потребуются 155-мм снаряды

ЦАХАЛ понадобятся запас снарядов в случае наземной операции в Секторе Газа и отражения агрессии со стороны проиранской "Хезболлы". Украинская армия освобождает территории от войск РФ и нуждается в непрерывных поставках боеприпасов. Фокус выяснил, хватит ли у США ресурсов на поддержку двух стран в случае большой войны на Ближнем Востоке.

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Пентагон хочет отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров. Еще несколько месяцев назад их выделили для Вооруженных сил Украины из экстренных запасов США, рассказали изданию Axios три израильских чиновника, знакомых с ситуацией.

Решение Штатов последовало за просьбой ЦАХАЛ и Министерства обороны Израиля о срочной необходимости в боеприпасах для подготовки к наземному вторжению в Сектор Газа, и возможной эскалации войны со стороны "Хезболлы" на участке границы с Ливаном.

Американские чиновники предполагают, что перенаправление снарядов в Израиль не повлияет на способность Украины противостоять российским войскам. Если война Израиля с ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт, ситуация, по их оценкам, будет неясной.

"С момента вторжения боевиков ХАМАС в Израиль 7 октября, израильские военные значительно усилили использование артиллерии — как в Секторе Газа, так и в боях с "Хезболлой" на границе с Ливаном", — указывают журналисты.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник считает, что вероятность конфликта между Израилем и Украиной на почве распределения американских вооружений равна нулю.

"Войны несопоставимы по масштабу. Израиль — это довольно милитаристское и самостоятельное государство. Возможно, им потребуются лишь ракеты к системе ПВО "Железный купол", элементы по радиоэлектронике и системы РЭБ. Если вспыхнет широкомасштабный региональный конфликт, США вступят в войну. Это совсем другой параметр боевых действий", — указал специалист в беседе с Фокусом.

Бюджет на две войны. Будут ли Израиль и Украина делить военную помощь США?

Белый дом планирует провести через Конгресс США общий пакет помощи Израилю и Украине объемом более $100 млрд. Газета The Washington Post отмечает, что военные запросы двух стран могут увеличить нагрузку на американский ВПК, но Штаты быстро наращивают производство.

Если пакет помощи одобрят законодатели, разделить его между двумя странами не получится, говорит Фокусу военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий.

"Проблемы нехватки боеприпасов и в возможностях ВПК США, нет. Если поставки боеприпасов оплачены из бюджета США для Украины, они поедут в Украину. А если для Израиля, то в Израиль. Единую военную помощь для двух стран принимали исходя из необходимости, так как конгрессмены не могли договориться", — объяснил он.

У США хватит возможностей для поддержки боеприпасами как Израиля, так и Украины в случае новой большой войны на Ближнем Востоке. Вашингтон поймет, нужно ли им расширять производственные мощности. Часть предприятий находятся в законсервированном состоянии, для их запуска нужно около месяца, добавил Козий.

Лучший вариант для Киева, как говорит специалист, заключается в запуске производства снарядов калибра 155 мм за пределами Украины и создании для этого мобильных платформ.

"Польша, страны Балтии, Чехия, с румынами можно договориться. Швеция выпускает полную линейку военной продукции. Партнеры есть, главное работать с ними правильно", — указывает Козий.

Кассетные снаряды для Украины

Представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер в августе этого года объявлял о планах США в 2024 году увеличить в несколько раз производство 155-мм боеприпасов для помощи Украине. Желаемый план — более 80 тысяч снарядов в месяц.

Кроме этого, у США есть много кассетных снарядов данного вида, их производство также увеличивается. Кассетные боеприпасы попали в Украину в июле этого года.

Киев обещал не использовать данный тип снарядов по территории России и в населенных пунктах. Зоны применения кластерных снарядов после полномасштабной войны, будут приоритетными для разминирования, говорили в Минобороны Украины.

Напомним, США передали Украине миллионы единиц боеприпасов. ВСУ за один день войны тратят от 4 до 6 тысяч снарядов, это 124-186 тысяч за месяц.

Фокус ранее писал, что Франция наращивает оборонные возможности. Речь идет о производстве САУ Caesar, снарядов, истребителей и ракет к зенитным комплексам.