Розділ боєприпасів НАТО: що робити Україні, якщо ЦАХАЛу знадобляться 155-мм снаряди

ЦАХАЛу знадобляться запас снарядів на випадок наземної операції в Секторі Гази і відбиття агресії з боку проіранської "Хезболли". Українська армія звільняє території від військ РФ і потребує безперервного постачання боєприпасів. Фокус з'ясував, чи вистачить у США ресурсів на підтримку двох країн у разі великої війни на Близькому Сході.

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Пентагон хоче відправити до Ізраїлю десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів. Ще кілька місяців тому їх виділили для Збройних сил України з екстрених запасів США, розповіли виданню Axios три ізраїльські посадовці, знайомі із ситуацією.

Рішення Штатів послідувало за проханням ЦАХАЛ і Міністерства оборони Ізраїлю про термінову необхідність у боєприпасах для підготовки до наземного вторгнення в Сектор Гази, і можливої ескалації війни з боку "Хезболли" на ділянці кордону з Ліваном.

Американські чиновники припускають, що перенаправлення снарядів в Ізраїль не вплине на здатність України протистояти російським військам. Якщо війна Ізраїлю з ХАМАС переросте в ширший регіональний конфлікт, ситуація, за їхніми оцінками, буде неясною.

"З моменту вторгнення бойовиків ХАМАС до Ізраїлю 7 жовтня, ізраїльські військові значно посилили використання артилерії — як у Секторі Гази, так і в боях із "Хезболлою" на кордоні з Ліваном", — вказують журналісти.

Полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Чернік вважає, що ймовірність конфлікту між Ізраїлем і Україною на ґрунті розподілу американських озброєнь дорівнює нулю.

"Війни непорівнянні за масштабом. Ізраїль — це досить мілітаристська і самостійна держава. Можливо, їм будуть потрібні лише ракети до системи ППО "Залізний купол", елементи з радіоелектроніки та системи РЕБ. Якщо спалахне широкомасштабний регіональний конфлікт, США вступлять у війну. Це зовсім інший параметр бойових дій", — зазначив фахівець у бесіді з Фокусом.

Бюджет на дві війни. Чи будуть Ізраїль і Україна ділити військову допомогу США?

Білий дім планує провести через Конгрес США загальний пакет допомоги Ізраїлю та Україні обсягом понад $100 млрд. Газета The Washington Post зазначає, що військові запити двох країн можуть збільшити навантаження на американський ВПК, але Штати швидко нарощують виробництво.

Якщо пакет допомоги схвалять законодавці, розділити його між двома країнами не вийде, каже Фокусу військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва Ігор Козій.

"Проблеми нестачі боєприпасів і в можливостях ВПК США, немає. Якщо поставки боєприпасів оплачені з бюджету США для України, вони поїдуть в Україну. А якщо для Ізраїлю, то в Ізраїль. Єдину військову допомогу для двох країн ухвалювали з огляду на необхідність, оскільки конгресмени не могли домовитися", — пояснив він.

У США вистачить можливостей для підтримки боєприпасами як Ізраїлю, так і України в разі нової великої війни на Близькому Сході. Вашингтон зрозуміє, чи потрібно їм розширювати виробничі потужності. Частина підприємств перебувають у законсервованому стані, для їхнього запуску потрібно близько місяця, додав Козій.

Найкращий варіант для Києва, як каже фахівець, полягає в запуску виробництва снарядів калібру 155 мм за межами України і створенні для цього мобільних платформ.

"Польща, країни Балтії, Чехія, з румунами можна домовитися. Швеція випускає повну лінійку військової продукції. Партнери є, головне працювати з ними правильно", — вказує Козій.

Касетні снаряди для України

Представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер у серпні цього року оголошував про плани США у 2024 році збільшити в кілька разів виробництво 155-мм боєприпасів для допомоги Україні. Бажаний план — понад 80 тисяч снарядів на місяць.

Крім цього, у США є багато касетних снарядів цього виду, їхнє виробництво також збільшується. Касетні боєприпаси потрапили в Україну в липні цього року.

Київ обіцяв не використовувати цей тип снарядів по території Росії і в населених пунктах. Зони застосування кластерних снарядів після повномасштабної війни будуть пріоритетними для розмінування, говорили в Міноборони України.

Нагадаємо, США передали Україні мільйони одиниць боєприпасів. ЗСУ за один день війни витрачають від 4 до 6 тисяч снарядів, це 124-186 тисяч за місяць.

Фокус раніше писав, що Франція нарощує оборонні можливості. Йдеться про виробництво САУ Caesar, снарядів, винищувачів і ракет до зенітних комплексів.