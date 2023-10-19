США хотят отправить Израилю 155-мм боеприпасы, которые предназначались Украине, — СМИ

По словам журналистов, речь идет о тысячах артиллерийских снарядов, которые Штаты хранят на территории Израиля. Однако доступ к ним пока имеют лишь американские военные.

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Минобороны США планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые предназначались Украине. Речь идет о снарядах из запасов американской армии. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По словам журналистов, что ЦАХАЛ провел первоначальную оценку своих срочных потребностей в оружии и передал ее Пентагону. Так, ЦАХАЛ и Минобороны Израиля заявили Соединенным Штатам, что им срочно нужны артиллерийские боеприпасы для подготовки к наземному вторжению в сектор газа и возможной эскалации со стороны "Хезболлы". США согласились, а потому передадут артиллерийские снаряды Израилю в ближайшие недели.

Издание пишет, что в США предполагают, что передача этих снарядов ЦАХАЛу не окажет немедленного влияния на обороноспособность Украины.

Журналисты отметили, что боеприпасы армии США, которые предназначались Украине, уже хранятся на территории Израиля, однако доступ к местам хранения имеют только американские военные. Израиль может начать их использовать в очень короткие сроки.

Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля анонсировал наземное наступление ЦАХАЛ. В ближайшее время израильские войска зайдут на территорию Сектора Газа. Глава Минобороны Йоав Галант предупредил подчиненных, что "приказ придет".

Также напомним, что израильский политик обвинил РФ в поддержке ХАМАС. Председатель одной из фракций израильской правящей партии Амир Вейтман на одном из главных пропагандистских ресурсов Путина — Russia Today заявил, что Россия заплатит за то, что делает.