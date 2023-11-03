Від теорії до практики: ізраїльський F-35 уперше перехвалив крилату ракету (відео)

Про такі можливості F-35 говорили ще 2019 року представники компанії Lockheed Martin. Тепер же те, що було "написано на папері" ізраїльські військові реалізували під час бойового вильоту.

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Ізраїльський винищувач F-35I Adir збив у небі крилату ракету, що стало першим відомим випадком подібного перехоплення американським стелс-винищувачем. За інформацією Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), ракету, ймовірно, було запущено з боку підтримуваних Іраном хуситів у Ємені. Про це 2 листопада повідомили оглядачі Breaking Defence.

"Останніми днями системами управління і виявлення ВПС Ізраїлю було виявлено крилату ракету, запущену з південного сходу в бік ізраїльського повітряного простору. Після відстеження траєкторії польоту крилатої ракети були підняті винищувачі "Адір", які успішно перехопили ракету", — йшлося в заяві ЦАХАЛ.

Водночас ізраїльська сторона не уточнила, за допомогою якого озброєння було вражено ворожу ракету, проте відомо, що F-35I Adir оснащені ракетами AIM-9X Sidewinder і Aim-120 AMRAAM.

Хоча це перший відомий випадок, коли F-35 знищив крилату ракету, така можливість обговорюється вже давно, зазначили експерти. Ще 2019 року надійшла інформація від представника компанії Lockheed Martin, який заявив, що з урахуванням загроз ракетного удару по Ізраїлю з боку Ірану винищувач F-35 Adir здатний виявляти й перехоплювати крилаті ракети противника.

Віцепрезидент компанії Гері Норт додав, що літак оснащений радаром AN/APG-81 AESA, який "дає змогу перспективному винищувачу виявляти й перехоплювати повітряні загрози, що летять на малій висоті та на високій швидкості, наприклад крилаті ракети".

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Нагадаємо, 31 жовтня офіційний представник Збройних сил Ємену бригадний генерал Ях'я ас-Сарі фактично оголосив про підтримку палестинців у Секторі Газа і початок бойових дій проти Ізраїлю. Таким чином у війну вступили шиїтські повстанці-хусити, підтримувані Іраном.