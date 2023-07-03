Плюс одна эскадрилья: Израиль закупает 25 модернизированных истребителей F-35I Adir

Израильские самолеты отличаются от базовой версии наличием собственной электроники и возможностью устанавливать вооружения израильских образцов, таких как ракеты Stunner, Spice-1000, Python-5 и Derby.

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Минобороны Израиля и ЦАХАЛ приобретут у США третью эскадрилью F-35 для Военно-воздушных сил страны. Таким образом на вооружении израильской армии будут состоять три эскадрильи самолетов пятого поколения, а точнее 75 истребителей F-35I Adir. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба Министерства обороны Израиля.

"25 самолетов будут закуплены у правительства США, производства Lockheed Martin, что расширит самый современный в мире парк стелс-самолетов, эксплуатируемых ВВС Израиля, до 75 самолетов", — говорится в сообщении.

Стоимость контракта достигает 3 млрд долларов, которые будут выделены из американских фондов помощи. При этом в рамках первоначальных договоренностей израильской стороны с компанией Lockheed Martin и производителем двигателей Pratt & Whitney израильская оборонная промышленность будет привлечена к производству комплектующих для самолетов.

Истребитель F-35I Adir

Самолет F-35I Adir — версия самолета F-35 для ВС Израиля, созданная в рамках программы Joint Strike Fighter (JSF). Особенностью этой версии является наличие значительного количества израильской электроники. Как сообщили эксперты издания "Милитарный", такое решение было связано с тем, что в течение 10 лет незаметность F-35 может стать частично неэффективной. Поэтому Израиль настаивал на установке собственных систем радиоэлектронной борьбы.

Дело в том, что Израиль самостоятельно создает различные приборы для самолетов и авиационное вооружение, однако в случае с их интеграцией на F-35 возникли сложности, поскольку изначально США серьезно ограничивают возможности заказчиков по модернизации самолетов. Между тем выход был найден — ВВС и Lockheed Martin договорились о передаче некоторых технологий и строительстве экспериментального самолета. В результате израильская сторона получила возможность осуществлять опыты с обновлением самолета и изменением его боевых возможностей.

Кроме интеграции собственной электроники Израиль получил возможность модернизировать кабину летчика и интегрировать собственное вооружение, например, ракеты Stunner, Spice-1000, Python-5 и Derby, а также бомбы MPR-500.

Ранее сообщалось, что ВВС США намерены провести модернизацию F-35 и увеличить его функции программного комплекса до 88. При этом американцам должны будут раскошелиться, так как расходы на улучшения, принятые в 2018 году, увеличатся на 55% по сравнению с базовым планом в 10,6 млрд долларов.