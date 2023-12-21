"Это сложная задача": эксперты рассказали, есть ли угроза наступления ВС РФ на Часов Яр

По словам военных экспертов, российские войска не могут осуществить "стремительный бросок". Они лишь способны преодолевать по 50-100 метров в день, а после — снова отступать на прежние позиции.

Российские военные продолжают концентрировать свои войска в районе Бахмута и Клещиевки. Их намерение явно состоит в осуществлении наступления на Часов Яр, а затем на Константиновку, с последующим выходом к границам Донецкой области. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

Так, военный эксперт Алексей Гетьман подчеркнул, что важно не пренебрегать угрозами в период наступления противника. Он отметил, что российские источники ранее делали заявления о захвате, как например, Хромового в Донецкой области.

"Это не совсем так, Хромово еще в серой зоне. Поселок всего в сотне метров от западных окраин Бахмута, а до Часового Яра несколько километров. Конечно, они стремятся выйти на Часов Яр. Смогут ли? Будем надеяться, что нет", — сказал он.

В то время как эксперт по вопросам обороны Александр Коваленко высказывает мнение, что вероятно российские силы не способны на быстрый наступательный прогресс. Он отмечает, что, возможно, они могут преодолевать всего 50-100 метров в день, и даже с таким темпом движения сталкиваются с определенными трудностями.

"Сегодня они продвинулись, а завтра их выбили с позиций. В общем, продвижение от Бахмута для них очень опасно из-за наших линий обороны. Можно ли говорить о том, что они быстро достигнут цели с выхода на Часов Яр и навязают бои в самом городе? Нет. Это сложная задача, выполнение может занять несколько месяцев", — отметил эксперт.

Напомним, 19 декабря военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что российские военные продолжают усиливать давление на позиции ВСУ в районе Бахмута Донецкой области. По его словам, враг планирует выйти на Часов Яр.

18 декабря начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что россияне на Бахмутском направлении сосредоточили около 62 тысяч военных. Он отметил, что оккупанты подтягивают резервы для пополнения потерь.