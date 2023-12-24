Будущее уже здесь. Почему самолет F-15EX — это новая веха в истребительной авиации

Воздушные силы США приобретают F-15EX не для замены стелс-истребителей F-35, а, скорее, для того, чтобы заменить F-15C/D. Этот самолет обладает большим арсеналом вооружений.

F-15EX – не стелс-истребитель, но он воплощает будущее ВВС США на ближайшие десятилетия, а ракет ему хватит для любых задач.

Фокус перевел статью Питера Сучиу про новейшую версию истребителя F-15EX Eagle II.

В ноябре пара самолетов Boeing F-15EX Eagle II успешно запустила ракеты со своих узлов подвески, известных как Узел 1 и Узел 9.

В ходе испытаний, проведенных пилотами 96-го испытательного крыла ВВС США, над водным полигоном испытательно-тренировочного комплекса Эглин были запущены ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile с Узла 1 и AIM-9X с Узла 9.

ВВС заявили, что миссия Объединенной испытательной группы в рамках программы оперативных полетов стала первым испытательным полетом, подтвердившим возможность эффективной и безопасной стрельбы с этих узлов. Успешное применение оружия стало важным шагом в демонстрации ракетного потенциала самолета Eagle II, состоящего из 12 ракет класса "воздух–воздух". ВВС подтвердили успех ноябрьских испытаний в начале этого месяца.

F-15EX может увеличить свою боевую нагрузку за счет четырех подвесов, расположенных на концах крыла Фото: Открытые источники

"Я очень горжусь тем, что стал частью этой важной вехи программы F-15EX по обеспечению ВВС увеличенной полезной нагрузкой", — рассказал майор Джереми Шнурбуш (Jeremy Schnurbusch), пилот 40-го FLTS, который запустил ракету AIM-9X.

Способность F-15EX Eagle II нести целую дюжину ракет заслуживает внимания, поскольку предыдущие модели этого боевого самолета времен холодной войны могли нести только восемь ракет класса "воздух–воздух".

F-15EX может увеличить свою боевую нагрузку за счет четырех подвесов, расположенных на концах крыла.

Миссия-2022 стала первым испытанием для проверки в действии носовой части, а также боевых возможностей Eagle II. Это значительный шаг вперед для программы Eagle II, поскольку F-15EX запустил свою первую ракету только прошлым летом.

"Интегрированная стратегия испытаний сыграла решающую роль в нашем успехе, позволив нам выйти за рамки традиционных испытаний, что в конечном итоге привело к созданию более качественного продукта для боевого применения в более короткие сроки, чем при традиционном подходе", — сказал Колтон Майерс, руководитель проекта испытаний F-15EX в OFP CTF.

После завершения первоначальных испытаний оперативные подразделения, получившие новый F-15EX, смогут нести и применять на самолете полную боевую нагрузку из 12 ракет, добавили в ВВС.

ВВС уже разместили заказ на F-15EX до июля 2020 года, и поставка этих первых Eagle II начнется в ближайшее время.

Несмотря на возможности F-15EX, он предназначен не для замены истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II, а скорее для замены устаревших F-15 Eagles, которые должны уйти на пенсию.

Самолет-истребитель F-15C/D Фото: US Army

В настоящее время ВВС постепенно выводят из эксплуатации устаревшие модели F-15C/D, поскольку срок службы некоторых самолетов приближается к 40 годам.

F-15EX расширит возможности F-15, используемых для обороны страны.

В сентябре прошлого года генерал-лейтенант Майкл Ло, командующий Национальной воздушной гвардией США, высказался в поддержку самолета Boeing F-15EX, хотя ВВС США объявили о сокращении закупок этого самолета со 144 до 80 единиц в рамках бюджета на 2023 финансовый год.

F-15EX – это, по сути, эволюция проверенного в 21 веке F-15.

Двухмоторный всепогодный тактический F-15 имеет один из самых успешных послужных списков среди современных истребителей: более сотни побед и ни одного поражения в воздушных боях.

Конструкция самолета оказалась настолько гибкой, что впоследствии была разработана усовершенствованная всепогодная ударная модификация F-15E Strike Eagle, поступившая на вооружение в 1989 году.

Об авторе

Питер Сучиу — журналист из Мичигана. За свою двадцатилетнюю журналистскую карьеру он участвовал в создании более чем четырех десятков журналов, газет и веб-сайтов, опубликовав свыше 3200 материалов. Он регулярно пишет о военной технике, истории огнестрельного оружия, кибербезопасности, политике и международных отношениях. Питер также является автором статей для Forbes и Clearance Jobs. Вы можете следить за ним в Twitter: @PeterSuciu.