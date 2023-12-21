Украина получила тысячный Senator: чем особенна эта бронемашина (фото, видео)

Бронированную машину Senator производит канадская компания. Такие автомобили служат бойцам ГПСУ и ВСУ.

Канадская компания Roshel отметила важное событие — доставила в Украину тысячную бронированную машину Senator. Об этом 21 декабря сообщили в издании Defence Blog.

"Roshel достигает выдающейся вехи, досрочно доставив в Украину 1000-й бронированный автомобиль Roshel Senator, укрепляя обороноспособность в критические времена", — заявил гендиректор предприятия Роман Шимонов.

Фото тысячной бронемашины Senator, доставленной в Украину Фото: defence blog

В СМИ отметили, что Senator презентуют как бронемашину с "исключительными дорожными характеристиками" и хорошей маневренностью. Она имеет мощность 400 лошадиных сил.

"В течение 2022 года в Украину было отправлено много новых автомобилей Senator, которые были частью пакетов военной помощи, предоставленных украинскому правительству на фоне российского вторжения. Часть этих предоставленных Senator сейчас находится на активном развертывании Государственной пограничной службы Украины и Вооруженных Сил Украины", — проинформировали в издании.

Бронемашины Senator, переданные ГПСУ Фото: Суспільне

Журналисты передали, что защитники "высоко оценили" эти бронемашины и используют их "в одних из самых сложных зон боевых действий". В частности, Senator играют важную роль в борьбе на юге и востоке.

"Война в Украине стала первым боевым развертыванием машины, подтвердив ее возможности в напряженных условиях эксплуатации", — добавили в СМИ.

Бронемашина Senator: характеристики

В "Милитарном" объяснили, что Senator был создан на базе тяжелого грузовика от Ford. Специалисты серьезно модернизировали его, чтобы машину можно было использовать в прифронтовой и фронтовой зонах.

Баллистическая защита Senator выдерживает попадание пуль калибра 5.56 мм и 7.62 мм с 30 метров со скоростью 695 м/с.

Фото бронемашины Senator Фото: Командування Об'єднаних Сил Збройних сил України

Дополнительно на бронемашины могут установить и противоминную защиту. Она выдерживает взрыв 6 килограммов взрывчатки и противотанковых мин под колесами или днищем.

Senator оборудован двигателем, который обеспечивает "превосходные ходовые качества" по бездорожью. Внутри могут поместиться до 10 военных в полной экипировке. Бронемашина обеспечивает пассажиров высоким уровнем защиты от взрывных устройств и засад противника.

Внутри бронемашины могут поместиться до 10 военных в полной экипировке

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