ВС РФ сбросили четыре авиабомбы на действующие шахты в Донецкой области: есть погибшие

Два человека погибли, трое — получили ранения. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование.

В Донецкой области ВС РФ сбросили авиабомбы на шахты в городе Торецк. Есть погибшие и раненые. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Две бомбы попали по территории одной из шахт Торецка. Погиб один человек, еще двое получили ранения. Предприятие обесточено. Под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность", — проинформировал он.

По информации Клименко, на территорию другой шахты попали еще две авиабомбы. Два человека погибли, трое — ранены. В результате ударов повреждены административные здания и оборудование.

"Полиция проводит следственные действия, начато уголовное производство", — отметил Клименко.

Напомним, что российские оккупанты обстреляли промышленную зону в Курахово, нанесли удары по школе и частным домам. Также произошли атаки на Раздоловку и Васюковку в Соледарской громаде, Торское и Заречное Лиманской громады и Северск.

Ранее сообщалось, что 18 декабря на Херсонщине в результате артобстрела пострадали 9 полицейских. Они помогали гражданским.