"Россиянам не по зубам": эксперт объяснил, чем особенны линии обороны, которые строит Украина (видео)

Военный обозреватель Александр Коваленко отметил, что украинцы сделали выводы из чрезмерного минирования, которое применили ВС РФ на Запорожском направлении. ВСУ получили опыт, и теперь враг не может продвинуться на одном из восточных участков фронта.

Украинские силы обороны построили надежные фортификации на Купянско-Лиманском отрезке фронта. Для этого воспользовались классическими инструкциями и опытом, полученным во время российско-украинской войны. О том, какие особенности характерны для укреплений ВСУ, рассказал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире портала Freedom.

Коваленко пояснил, что при строительстве оборонительных сооружений ВСУ используют общеизвестные нормы. Согласно этим нормам, фортификации состоят из пяти частей: "трех линий обороны, полосы обеспечения основной линии и тыловой". Каждая линия должна иметь определенную длину, а перед ней располагают минные поля.

Устанавливая минные поля, украинцы воспользовались примером российских минных заграждений, созданных на Запорожском направлении, отметил обозреватель. Минные участки ВС РФ были "гипертрофированы" — там "чрезмерное количество мин".

"Мы увидели на примере Запорожской области, как россияне гипертрофировали данные линии обороны, например, полосу обеспечения чрезмерным наличием мин. Украина из этого сделала соответствующие выводы".

Коваленко не указал, как опыт россиян отразился на фортификациях ВСУ. Однако указал на высокую эффективность линий обороны, возведенных на Купянско-Лиманском направлении. По его словам, их строили, не афишируя, но уже полгода ВС РФ не смогли там продвинуться.

"О том, что там начали формироваться линии обороны, какие-то рубежи и так далее не сообщалось, не анонсировалось абсолютно. А они, как мы видим, есть", — сказал обозреватель.

В разговоре с журналистами Коваленко подытожил, что ВСУ научились строить фортификации, которые россиянам будут "не по зубам".

Александр Коваленко о фортификации ВСУ (см. с 16:17)

Война в Украине — детали

Отметим, согласно выводам некоторых западных аналитиков, ВСУ в 2024 году сосредоточатся на активной обороне. Между тем представители украинского командования показали кадры возведения фортификаций на севере Украины. На видео с места событий — несколько рядов бетонных пирамид, которые должны остановить продвижение российской техники. Также в сети опубликовали видео из окопов и блиндажей, которые укрепляют бревнами и бетоном.

При этом эстонские военные разработали план украинской победы, которая может произойти, по их прогнозам, до 2026 года. Чтобы эту победу одержать, западный мир и Украина должны перестроить военно-промышленный комплекс и истощить ресурсы России для ведения войны.

Напоминаем, аналитики Института изучения войны опубликовали отчет, в котором рассказали детали обороны левобережного плацдарма под Крынками. Тем временем ВС РФ продолжают запускать по Украине стаи дронов-камикадзе. В ночь на 22 декабря Воздушные силы ВСУ насчитали 28 российских беспилотников, один из которых попал в объект инфраструктуры на юге.