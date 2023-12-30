FPV-дроны на войне. Как будет развиваться технология в 2024 году

FPV-дроны изменили поле боя в современных условиях и требуют развития средств противодействия. Фокус пообщался со специалистами о том, как будут эволюционировать дроны с камерами от первого лица, смогут ли они заменить артиллерию на поле боя, и есть ли в Украине ответ на российские тепловизионные FPV-дроны.

Российско-украинская война длится уже почти десять лет, из которых последние два года в полномасштабной фазе. Россия количественно и ресурсно превосходит Украину, поэтому Силам обороны приходится отвечать асимметрично. Один из таких ответов — FPV-дроны, которые уже изменили ситуацию на поле боя.

Фокус пообщался с директором фонда "Повернись живим" Тарасом Чмутом и экс-командиром роты добробата "Айдар" Евгением Диким для того, чтобы разобраться, как FPV-дроны меняют российско-украинскую войну, и как будет эволюционировать технология в 2024 году.

Когда на поле боя начали появляться FPV-дроны

Основным отличием FPV-дронов от обычных беспилотников является принцип управления. Военные используют очки дополненной реальности, чтобы управлять полетом от первого лица. Первые использования таких изделий были зафиксированы весной 2022 года. Но полеты без боевой части происходили и до этого.

Ранее FPV-дроны использовались энтузиастами в спортивных целях. Уже тогда коптеры могли развивать скорость более 90 км/ч. Однако стоит заметить, что недостаточно было просто добавить боевую часть на дрон. Военным нужно было подобрать аккумулятор, приемник, моторы, видеопередатчик и другие элементы, чтобы дрон стал полноценным вооружением.

Первые FPV-дроны начали появляться на фронте еще до начала полномасштабной войны Фото: Скриншот

По словам военного обозревателя Андрея Рымарука, впервые FPV-дроны без боевой части начали использовать еще в 2019-2020 годах в целях разведки.

"Они на максимальной скорости 90-100 км/ч пролетали на высоте 10-15 метров вдоль окопов, взводных опорных пунктов, ропов врагов и таким образом проводили разведку. Затем на стопкадрах разбирали: где, кого, сколько там какого вооружения", — говорит Андрей Рымарук.

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в комментарии Фокусу высказал мнение, что то, что наблюдается на фронте сейчас является пиком применения FPV-дронов. Их массовое применение объясняется тем, что против них не было достаточных средств противодействия. Такого же эффекта в дальнейшем уже не будет. Войска РФ в частности дошли до того, что накрывают свои траншеи на т.н. "линии Суровикина" буквально пластами фанеры или сетками, чтобы защититься от FPV-дронов.

Оккупанты устанавливают сетки от FPV-дронов над траншеями Фото: скриншот

Смертельно эффективные — почему FPV-дроны такие массовые

FPV-дроны стали массовым явлением на фронте — это существенно меняет поле боя. Если раньше "козырьки" на танках россияне устанавливали для защиты от противотанковых ракет, то теперь они эволюционируют и увеличиваются для защиты от FPV. Иногда, "Мангалы" покрывают весь танк или БМП. Однако кроме этого появляются и окопные РЭБ и комплексы для защиты техники. Все потому, что FPV-дроны оказались дешевым средством, которое может поразить цель за несколько миллионов долларов. Украинские операторы дронов опубликовали уже сотни, если не тысячи видео поражения российской техники.

Первые "мангалы" на российских Т-72 Пример, когда "мангал" покрывает большую часть танка

В рамках проекта "Армия дронов" от Минцифры для Сил обороны покупают десятки тысяч дронов. Также этим занимаются большое количество волонтеров и фондов. По словам Евгения Дикого, в Украине нет проблем у производителей с тем, чтобы продавать свои изделия. А по подсчетам экспертов из Defense Express, на одну пехотную бригаду нужно около 1000 FPV-дронов в месяц, потому что за один день расчет может выпустить до 15 изделий на врага.

Что касается эффективности применения таких беспилотников, то пока официальной статистики успешности использования FPV-дронов нет, но есть данные отдельных бригад, рассказал Фокусу Евгений Дикий.

"В пределах отдельных бригад или подразделений, такая статистика есть. Именно поэтому благодаря хорошей статистике FPV-дроны и заменили в определенной степени АГСы, гранатометы и подобное. Точность попадания значительно выше традиционных средств. В хороших и опытных командах "дронщиков" [эффективность] доходит до 50% поражений целей, то есть, каждый второй попадает в цель. Средние показатели несколько ниже — где-то один из трех, один из четырех. Однако если сравнить с артиллерией (не высокоточными боеприпасами), то статистически считается, что один из 16 боеприпасов поразит цель", — объясняет Дикий.

Директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в разговоре с Фокусом добавляет, что проблема заключается еще и в методе подсчета.

"Каждый ведет по-своему. Кто-то подает по количеству пораженных целей, кто-то уничтоженных и поврежденных, а кто-то просто дорисовывает какие-то результаты. Это довольно хаотичный и субъективный процесс", — заявляет Тарас Чмут.

В Украине каждое подразделение по-своему ведет статистику применения FPV-дронов, — Тарас Чмут Фото: Скриншот

Могут ли FPV-дроны заменить высокоточные артиллерийские боеприпасы?

Стоимость одного обычного 155-мм боеприпаса составляет 2-3 тысячи долларов, а высокоточного боеприпаса по типу Excalibur доходит до 180 тысяч долларов за единицу. Вместе с тем цена одного FPV-дрона 400-500 долларов.

Может показаться, что все очевидно — нужно больше FPV-дронов, потому что их можно купить больше. Однако стоит отметить не менее очевидную разницу между высокоточным артиллерийским боеприпасом и дроном. Вес снаряда по типу Excalibur составляет 48 кг, а FPV-дрона около одного килограмма плюс боеприпас, который он несет — 2-5 кг. Поэтому и масса боевой части значительно отличается.

Вес боеприпаса M982 Excalibur 48 кг, а FPV-дрона до 5 кг Фото: АрміяInform

По словам Тараса Чмута, FPV-дроны должны работать в комплексе с высокоточными артиллерийскими боеприпасами, чтобы усиливать преимущества друг друга и нивелировать недостатки. Поэтому в идеале нужно иметь оба средства поражения.

Евгений Дикий также приводит пример защиты ВС РФ от ударов FPV-дронов. Они покрывают траншеи листами ДСП или даже элементами солнечных панелей. Против небольшого дрона за 500 долларов это сработает, а вот против 155-мм снаряда — нет. FPV-дроны, при определенных обстоятельствах, могут заменить собой минометы, автоматические станковые гранатометы или противотанковые гранатометы, но точно не артиллерию, считает ветеран российско-украинской войны.

Искусственный интеллект и большая дальность — как будут эволюционировать FPV-дроны

По мнению Евгения Дикого, в 2024 году стоит ожидать уменьшения применения FPV-дронов. В первую очередь благодаря развитию средств противодействия. Как вид вооружения они нужны и уже имеют свою нишу в сфере пехотного вооружения на тактическом уровне.

"Совсем с войны они не уйдут. Они уже заняли свою нишу в арсенале тактического пехотного вооружения. Эта ниша будет достаточно узкой и она не сможет изменить характер войны", — резюмировал Евгений Дикий.

Нарезка успешного применения FPV-дронов от подразделения СБУ

Тарас Чмут в комментарии Фокусу рассказал о том, как будут меняться FPV-дроны в следующем году. По его словам, развитие устойчивости к комплексам радиоэлектронной борьбы может и не быть, однако стоит ожидать внедрения элементов искусственного интеллекта.

"Определенные элементы искусственного элемента, когда "мозги" дрона идентифицируют и распознают различные объекты на фоне местности. Оператор выбирает объект, далее дает команду уничтожить и дрон автоматически летит по программе. "Платка" добавит пару сотен долларов стоимости, но она не является чем-то супер сложным. У нас есть как минимум 5-7 разных производителей, которые пробуют это реализовать. Это один из дальнейших шагов эволюции FPV", — рассказал Фокусу Чмут.

Кроме того, стоит ожидать увеличения радиуса поражения до 20, возможно, до 30 км с помощью ретранслятора сигнала. Еще одним элементом будет развитие заводских боеприпасов для FPV-дронов, убежден Тарас Чмут. Также, по его мнению, в 2024 году количество FPV-дронов будет только расти, в том числе тепловизионных. Так же будет расти и количество средств противодействия как в ВСУ, так и в ВС РФ.

У ВС РФ появились FPV-дроны с тепловизионными камерами — есть ли ответ Украины

Российские войска стали первыми в войне, кто начал использовать на поле боя FPV-дроны с тепловизионными камерами. Эта инновация является примером того, как оккупанты умеют учиться и внедрять новые идеи на фронте.

Украина уже имеет зеркальный ответ. Фонд "Повернись живим" вместе с другими компаниями собрали более 230 млн гривен на приобретение 5000 FPV-дронов, из которых 3000 будут иметь тепловизионную камеру. Проект получил название "Єдність 2: Новорічний салют". Тарас Чмут в комментарии Фокусу рассказал об особенностях дронов с тепловизионной матрицей.

Фонд "Вернись живым" собрал 228 млн гривен на 5000 FPV-дронов Фото: скриншот

"Технически вместо дневной камеры такой, как у вас в смартфоне, например, устанавливается тепловизионный модуль, матрица так же с оптикой. Фактически это тот же FPV-дрон только с другим впаянным средством видения в "мозги" дрона. Мы брали "десятки" (размер рамы дрона в дюймах, — Фокус), на предыдущем сборе были "семерки", то есть этот больше. Соответственно он более грузоподъемный, он может брать две аккумуляторные батареи по 10 000 миллиампер часов и давать большее время полета с большей боевой частью", — рассказал директор "Повернись живим".

Также он добавляет, что увеличение аккумулятора дает возможность лететь до 20 км с боевой частью на 2,5 кг и около 10 км с боевой частью на 4,5 кг. Основное изменение в стоимости, а еще надо искать баланс между продолжительностью полета и мощностью боевой части.

Станут ли FPV-дроны решающими на войне?

Украинские защитники уничтожали вражеские ТОС-1А "Солнцепек", танки, БМП, БТРы, живую силу, РЭБ, ЗРК и другие объекты российских войск небольшими FPV-дронами. Поэтому может возникнуть ощущение, что кто будет быстрее и эффективнее в развитии FPV-дронов, тот и победит в войне. Однако по мнению Евгения Дикого — это наивное утверждение. В Украине пока нет такого вооружения, которое было бы "gamechanger" и изменило бы ситуацию на фронте. Им могло бы быть ядерное вооружение, но его в Силах обороны нет. Все остальное вооружение является частью одной большой мозаики.

Схожую мысль высказал и Тарас Чмут. FVP-дроны действительно очень эффективны сейчас на войне, но это не значит, что ими одними можно выиграть войну, потому что как минимум коптер нуждается в операторе.