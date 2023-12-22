Не менее 7 тыс. на Харьковщине: мать погибшего оккупанта пожаловалась на потери в войне (видео)

Женщина разыскивает своего 19-летнего сына, который вместе с другими российскими военными вторглись на территорию Украины в прошлом году. По ее словам, потери в российской армии большие.

Мать пропавшего на войне в Украине российского военного рассказала о больших потерях в российской армии. По ее словам, во время вторжения в Харьковскую область погибло более 7 тысяч военных. Об этом она рассказала в интервью программе "Скажи Гордеевой".

Женщина разыскивает своего 19-летнего сына Кирилла, который пропал в селе Малая Рогань в Харьковской области в марте прошлого года.

По ее словам, во время активных боевых действий в районе Малой Рогани и Циркунов погибли более 7 тысяч российских военных.

Отметим, что в феврале этого года историю женщины рассказывали журналисты издания "Север.Реалии". Женщина заявляла, что ее сын провел вместе с другими военными месяц в селе Малая Рогань на Харьковщине — с 25 февраля по 25 марта.

По ее словам, пропавший сын позвонил ей из подвала одного из домов и рассказал, что населенный пункт обстреливали украинские военные в ходе контрнаступления и российские военные с другой стороны. Она рассказывала, что тогда российское командование сбежало и оставило военных в селе. В частности, оккупанты были без пронежилетов, оружия и касок.

Потери России в войне против Украины

По состоянию на 22 декабря Гнештаб ВСУ сообщал о более 351 тысяче ликвидированных оккупантов. Только за минувшие сутки российская армия потеряла в боевых действиях 1080 своих военных.

Большие потери в армии России фактически подтвердил и сам президент России во время "Прямой линии" 14 декабря. Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, Путин заявил о 617 тысячах военных РФ, которые участвуют в войне против Украины.

В частности, всего армия насчитывала 244 тыс. мобилизованных лиц, 486 тысяч добровольцев, 250 тысяч человек, которые вторглись на территорию Украины в феврале прошлого года.

Андрющенко отметил, что в России не было демобилизации и ротации, поэтому российский президент практически признал, что на поле боя было ликвидировано почти 363 тысячи военных Российской Федерации.