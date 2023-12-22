Уничтожено на 150 млн долларов за раз: Игнат о сбитии трех истребителей Су-34 россиян (видео)

Представитель Воздушных сил ВСУ отметил, что на юге были сбиты одни из самых новых российских самолетов.

Уничтожение сразу трех ценных российских истребителей Су-34 на южном направлении — блестяще спланированная операция Воздушных сил ВСУ, которая добавила результатов в статистику потерь РФ. Об этом сказал спикер ведомства Юрий Игнат в эфире телемарафона 22 декабря.

По словам Игната, каждый такой Су-34 стоит не менее 50 миллионов долларов.

"Блестяще в очередной раз спланирована операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству... На этот раз сразу три самолета — на южном направлении. Такого давно не было. Су-34 давно не попадал в нашу с вами положительную статистику", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, уничтоженные Су-34 — это одни из новых бортов на вооружении армии России.

Он добавил, что эти вражеские боевые машины были достаточно новыми, из числа тех, что Россия продолжает производить.

Уничтожение сразу трех ценных российских истребителей Су-34 на южном направлении

"Есть десятки таких самолетов. Они (страна-агрессор РФ — ред.), к сожалению, продолжают их производить. Этот — один из самых новых самолетов, стоит рядом с Су-35. Экипаж составляет два пилота. Именно такими самолетами оккупанты наносят удары управляемыми ракетами по Украине. Это довольно дорогой самолет, современный самолет, десятки миллионов долларов. Они ценники не ставят на них. Им же еще надо украсть на строительстве... Поэтому, возможно, цифра будет отличаться в разных источниках. Но, я думаю, не менее 50 миллионов долларов", — уточнил спикер.

Кто отвечал за операцию по уничтожению

По словам Игната, операция по уничтожению врага на подступах к нашему государству была спланирована командующим Воздушных сил Николаем Олещуком, который ранее и сообщил об уничтожении Су-34.

"Вы знаете, было на севере, когда уничтожили сразу три вертолета и два российских самолета, также в Одесской области дважды уничтожались российские "сушки". И на этот раз сразу три самолета на южном направлении", — напомнил спикер.

Сам Олещук сообщил, что успешная работа украинских бойцов стала мгновенным ответом на послание врага, которое они оставили на одном из сбитых ночью "Shahed".

Послание россиян на их сбитом БпЛА Фото: Микола Олещук

"На куске сбитого "Шахеда" с серией "ЬІ" получил послание от оккупантов: "сDохните сYки". Отличная идея! Вот вам наш ответ! Вечного полета "братья", — сказал Олещук.

Как Фокус сообщал ранее, не всем пилотам удалось выжить. В российском провоенном канале "Военный Осведомитель" проинформировали, что часть пилотов пополнила потери ВС РФ.

В Telegram-канале Fighterbomber, который ведет бывший военный летчик РФ, а ныне пропагандистский блогер Илья Туманов, подтвердили потери ВС РФ, однако, рассказали о якобы одном сбитом самолете.