В МВД Эстонии заявили, что не собираются депортировать украинцев для службы в ВСУ

По информации МВД Эстонии, в стране находится более 7,5 тысячи украинцев призывного возраста.

Эстония не намерена депортировать украинских мужчин для службы в ВСУ. Об этом 22 декабря пишет эстонское издание Postimees.

Как заявил начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Янек Мяги, этот вопрос обсуждался с послом Украины в Эстонии.

"И Украина нас об этом не просила. У Украины нет законных оснований запрашивать нас о выдаче указанных граждан, как и у нас нет оснований их выдавать", — подчеркнул он.

По данным ведомства, сейчас в Эстонии находится 7571 мужчина призывного возраста.

Реакция Германии на мобилизацию украинцев

В Германии также заявили, что не станут принуждать находящихся в стране украинцев к военной службе, заявил министр юстиции ФРГ Марко Бушман.

По словам главы германского Минюста, заставлять людей исполнять военную повинность или проходить военную службу "против их воли — это не наш случай".

Он добавил, что власти ФРГ стремятся создать такие условия для беженцев от военных действий в Украине, чтобы как можно большее их количество поскорее получили работу и не жили на социальные пособия.

"Для меня нереально, как мы можем принуждать людей из других стран служить с оружием в руках, учитывая, что, согласно нашей Конституции, граждане Германии не обязаны этого делать против их воли", — отметил министр.

Мобилизация украинцев за границей

Как стало известно, на этой неделе министр обороны Рустем Умеров дал интервью немецкому изданию Welt, которое позже "сместило акцент" в публикации информации о мобилизации украинцев призывного возраста за рубежом. Как прокомментировал такую трактовку слов министра начальник управления прессы оборонного ведомства Илларион Павлюк, Умеров имел в виду рекрутинг и необходимость донести гражданам, которые выехали из Украины, важность присоединения к ВСУ для защиты Украины.

Вместе с тем, на информацию о мобилизации за рубежом отреагировали в Офисе президента, о чем сказал советник главы ОП Михаил Подоляк, поддержавший позицию министра обороны относительно призыва на службу мужчин, которые находятся за пределами страны.

Напомним, что в ВСУ рассказали, будут ли отправлять на фронт 18-летних.

Также сообщалось, действительно ли на одного бойца надо 1 миллион гривен.