Деньги для мобилизации. Как найти 500 миллиардов и что будет с экономикой после призыва мужчин

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Разбирались с экономическими аспектами итоговой пресс-конференции Президента Украины. На уровне тезисов.

1.

Как для страны, которая ведет войну, Президент Украины уделил много внимания экономическим вопросам. Рад, что он поднял центральный вопрос об источниках для увеличения финансирования сектора обороны. Думаю, более важного за этот вопрос сейчас в Украине нет.

2.

5-6 работающих украинцев для содержания одного военного — это если мерить налогами. Украине нужен баланс между налоговой и монетарной нагрузкой, а ведь есть еще неналоговые доходы. Давайте проведем ревизию:

Накопленная ликвидность — 350-400 млрд. в депозитных сертификатах НБУ, все они не могут отправить в бюджет, потому что нужно поддерживать нормативы ликвидности, но 250 млрд. грн вполне можно через ОВГЗ отправить в Госбюджет. Еще около 50-80 млрд. можно найти в НБУ за счет увеличения прибыли за 2023 год, а также сэкономить на процентах по ОВГЗ. Напомню, что в начале года НБУ обещал 100 млрд. прибыли в 2023 году, а в бюджет 2024 года заложено только чуть меньше 18 млрд. Приватизация, привлечение средств населения и бизнеса через ОВГЗ, думаю, дадут в бюджет +100 млрд. грн.

Поэтому, из названных Президентом 500 млрд. грн мы уже нашли 430 млрд. грн, и без повышения налогов. Да, такой сценарий несколько оживит инфляцию, но это не существенно по сравнению с вызовами безопасности. К тому же, Украина завершает год с уровнем инфляции меньше, чем в Австрии. Этого достигли явно ошибочным перекосом в системе государственных финансов, вот его и нужно устранить с пользой для ВСУ.

3.

В Украине до войны было 9,1 млн. мужчин трудоспособного возраста. Дополнительная мобилизация 0,5 млн. человек — это 3%, возможно 4% (с учетом выехавших за границу) от общих трудовых ресурсов (мужчин и женщин) страны. Допускаю, что дополнительная мобилизация может привести к дефициту мужской рабочей силы в отдельных отраслях, но в целом для экономики увеличение занятых в секторе безопасности не несет существенных угроз. Наоборот, растут налоги из-за того, что в ВСУ выплачивают исключительно официальные зарплаты (в отличие от бизнеса). Кроме того, с появлением миллионной армии увеличилась популярность безналичных расчетов, что положительно для официального сектора экономики.

Важно

Мобилизация по всем направлениям. Как еще можно исправить то, что Украина потеряла в 2023 году

4.

Помощь для Украины со стороны международных партнеров хорошо диверсифицирована. Речь идет не только о 50 млрд. евро от ЕС и 60 млрд. от США. Не будем забывать о финансовой поддержке от МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, от ООН и от отдельных программ правительств разных стран в рамках ООН. Дополнительно в 2023 году развивались события на фронте конфискации российских активов в США, Канаде, есть определенные успехи в ЕС, а это не менее 500 млрд. долларов США суверенных российских активов плюс средства российских олигархов и так называемые неофициальные российские фонды. Украине придется овладеть финансовым искусством ведения войны за счет активов противника, некий финансовый Сунь-Цзы. Все ресурсы для этого есть, поэтому недавняя утечка о проработке вопроса конфискации на уровне G-7 через Financial Times — это вовсе не сплетни, а реалии 2024 года.

5.

Иногда маски-шоу силовиков нужны в стране, которая ведет войну. Здесь есть три аспекта:

Одно маски-шоу отличается от другого, например, фирмы Сивковича, которые нашла СБУ в Киевской области на восьмом году войны, или блокирование экспорта двигателей для ИЛ-76 в РФ, или обыски в компаниях, связанных с РФ, — является положительным опытом. Без силовиков будет трудно быстро собирать налоги, какое-то минимальное административное давление должно сохраняться. Вопрос не в силовиках, а в справедливости и в эффективности нашей налоговой системы. Построенная во времена расцвета кланово-олигархической системы управления система налогов работает до сих пор и провоцирует бизнес на нарушения.

В ОП разрабатывают налоговую реформу, которая в народе получила название "10-10-10", именно она должна преодолеть коррупционную составляющую в налоговой системе, что автоматически уменьшит силовое давление, и сделает его нужным преимущественно в периметре спроса на силовые действия от контрразведки или ГУР. Основная долгосрочная задача — качественно презентовать налоговую реформу МВФ.

6.

О ситуации с блокадой польской границы. Думаю, там мало экономических причин, а фиксируются российские следы, поэтому дипломатическим путем вопрос будет урегулирован с новым проукраинским правительством Польши. В долгосрочной перспективе нам нужно организовывать транспортный коридор Днепр-Гданьск для того, чтобы наш экспорт мог попасть в балтийский регион. Поляков нужно в этом вопросе делать своими союзниками и партнерами, которые будут зарабатывать на строительстве коридора и на транзите украинских товаров. Даже после победы балтийский регион — это новое стратегическое направление для украинского экспорта.

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