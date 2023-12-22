"Микроволновки" и лазеры vs БПЛА: новые разработки Raytheon и Lockheed Martin против дронов (фото)

Основная часть систем ПВО рассчитана на ущерб крупным воздушным целям, но современные ударные дроны средних и малых размеров, и летят на низкой высоте. Поэтому Lockheed Martin, Raytheon и другим оружейникам приходится искать новые подходы.

Украинско-российская война показала, что борьба с разными типами беспилотников — одно из приоритетных направлений противовоздушной обороны. Большинство даже развитых в военном плане стран не готовы противостоять спланированным массовым атакам БПЛА. Об этом пишет портал "Мілітарний".

Развитие этого направления вынуждает прибегать к новым способам решения проблемы. Основная часть вооружения ПВО рассчитана на ущерб крупным воздушным целям, тогда как современные ударные БПЛА средних и малых размеров, и летят на низкой высоте.

Против дронов могут применять электромагнитные излучатели (микроволновое оружие), направленное на электронику, а также лазерные установки. В 2019 году руководство армии США включило разработку энергетического оружия в список приоритетных.

Электромагнитное оружие

Микроволновые излучатели высокой мощности, которые выводят из строя электронику дронов, по сути, обжигают ее изнутри. При этом одновременно поражается несколько целей.

THOR (Tactical High-Power Microwave Operational Responder) создавалась Исследовательской лабораторией ВС США (AFRL) совместно с компаниями BAE Systems, Leidos и Verus Research. На технологию потратили около 18 млн долларов, исследования продолжались полтора года.

THOR размещается в транспортном контейнере и быстро развертывается

В 2021 году представители AFRL объявили о создании более совершенной системы — Mjolnir. В прошлом году была заключена сделка с компанией Leidos стоимостью 26 млн долларов.

Система THOR

Leonidasу производства компании Epirus — еще одна электромагнитная система для борьбы с дронами. Импульсный электромагнитный излучатель с электронными компонентами на основе нитрида галлия.

Система Leonidas

Leonidas за счет постоянного излучения создает бесполетную зону. В октябре 2022 года General Dynamics Land Systems заключила с Epirus соглашение об интеграции системы Leonidas в бронемашину Stryker.

Бронетранспортер Stryker с электромагнитной системой Leonidas

Лазерное оружие

Лазерное оружие разрабатывают десятки ведущих оборонных предприятий мира. Мощные излучатели электромагнитной энергии оптического диапазона — квантово-оптические генераторы — нагревают цель до высоких температур и расплавляют.

Лазерная система DE M-SHORAD

В начале 2023 года американская армия получила первые прототипы новейших 50-киловаттных лазерных систем. Система DE M-SHORAD была установлена на шасси бронетранспортера Stryker. С компанией Raytheon в 2021 году заключили контракт на размещение этих систем стоимостью 123 млн долларов.

Лазерная система DE M-SHORAD

DE M-SHORAD комплектуется 50-киловаттными лазерными системам, РЛС, системами управления лазерным лучом и датчиком целенаведения.

Лазерна система DE M-SHORAD

Лазерные разработки есть и у воздушных сил США. Raytheon Technologies в 2023 году передала американским военным лазер H4 мощностью 10 кВт, который предназначен для борьбы с дронами. Это уже четвертая разработка Raytheon, которая была поставлена вооруженным силам США, и восьмая, созданная для нужд Минобороны. Первую из этого списка — High-Energy Laser Weapon System (HELWS) Воздушные силы получили в октябре 2019 года.

Лазерная система Raytheon Technologies на базе внедорожника

Система крепится на кузове внедорожника, крыше здания, палубе корабля или же на земле. Ко всему прочему, лазер может быть установлен и на высокомобильные платформы типа багги Polaris MRZR.

Лазерная установка H4 на основе Polaris MRZR

Система состоит из лазерного модуля, датчика дальнего действия EO/IR, управляющего лазерным лучом, терморегулятора, внутреннего электропитания и программного обеспечения для целенаведения. Управляется с помощью ноутбука и контроллера.

По данным производителя, лазерная система H4 интегрируется и работает совместно с комплексом ПВО NASAMS. На испытаниях ей давали указания из командного пункта NASAMS — система автоматически поражала учебные воздушные цели.

Напомним, что ВСУ получили новые дроны. По словам военного эксперта Юрия Касьянова, ВСУ нуждаются в FPV-дронах, маленьких БПЛА и больших коптерах-бомбардировщиках, таких как "Лелека" и "Shark".

Также сообщалось, что UJ-25 Skyline могли атаковать Брянскую и Московскую области.