Средний возраст — 50 лет: на Бахмутском направлении не хватает людей,- военный ВСУ (видео)

На передовой ожидают пополнения, но в первую очередь молодых мужчин. Подразделения, которые держат фронт, истощены и обескровлены, а люди уставшие, поэтому очевидным и необратимым шагом является существенная мобилизация, говорит заместитель комбата 5-й ОШБр Алексей Тарасенко.

На Бахмутском направлении наблюдается нехватка личного состава ВСУ, а средний возраст бойцов составляет 50 лет. Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Алексей Тарасенко.

По его словам, нехватка качественного личного состава на этом участке фронта стоит даже более остро, чем проблема с боеприпасами, поэтому вопрос мобилизации в рядах ВСУ даже не обсуждают.

"Это насколько очевидная в войсках проблема, что даже никто это не обсуждает. Очевидно, что подразделения истощены, обескровлены, люди крайне уставшие за полтора два года непрерывного выполнения боевых задач. Без ротации, без надлежащего отдыха. Поэтому в войсках кажется необратимым и существенным шагом — мобилизация. Не 50-55-летних мужчин с кучей проблем со здоровьем, а молодых мужчин, которые действительно существенно усилят группировки Вооруженных сил и позволят как надежно держать оборону, так и на определенных направлениях выполнять наступательные задачи", — сказал Тарасенко.

Он добавил, что подразделения пополняют, но этого мало, и вновь прибывшие бойцы не обучены хорошо.

"Это — не просто нехватка людей, это — критическая нехватка. То несущественное пополнение, которое приходит в подразделения, оно крайне некачественное как по уровню подготовки, так и по возрасту. Средний возраст людей, которые приходят — 50 лет, поэтому говорить, что это как-то влияет на ситуацию, нельзя. Это — первая проблема, которая сейчас есть в Вооруженных силах и более важная даже чем нехватка боеприпасов", — заявил заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й ОШБр Тарасенко в эфире Радио Свобода.

Поэтому, по его словам, на фронте ожидают дополнительную мобилизацию, но в первую очередь молодых мужчин.

Напомним, что в Киеве футболистам команды "Оболонь" выдали повестки в военкомат. В клуб поступила групповая повестка на 25 человек.

Ранее сообщалось, что начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо сообщил, что электронный реестр военнообязанных "Оберіг" функционирует, однако он не имеет синхронизации с другими государственными реестрами.