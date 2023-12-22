Обсаживали свеклой: под Киевом забрали танк РФ, который почти 2 года простоял на огороде

Почти два года панцирник пролежал посреди пашни. Украинские военные ждали удобного момента, когда люди уберут огород, чтобы не идти по копаному.

В Киевской области из Великой Дымерки наконец "эвакуировали" российский танк, который почти 2 года простоял на человеческом огороде. Технику не решались забрать раньше, потому что люди засаживали огород. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Почти два года панцирник пролежал посреди пашни, а хозяева земли обсаживали его капустой и свеклой. Украинские военные ждали удобного момента, чтобы идти по копаному.

Владельцы земли, где российский танк превратился в металлолом, на момент оккупации выехали, а когда вернулись, обнаружили на своем огороде вражескую технику и уничтоженный дом.

В семье трое детей. Они вместе собрали все обломки, остатки снарядов и патронов, обработали землю и высадили вокруг танка овощи. Фото танка посреди капусты и свеклы облетело чуть ли не весь мир.

Российский танк, обсаженный капустой

Иностранные волонтеры предложили детям разрисовывать детали танка. Их потом продали на благотворительном аукционе для ВСУ, а изъятые 20 тысяч долларов передали на нужды украинской армии.

Чтобы хоть как-то помочь семье отстраивать дом, свои работы на аукцион выставили и украинские художники. Теперь семья уже возвела стены дома.

За почти 2 года стояния в украинской земле, танк очень увяз в почве, и чтобы его оттуда выдрать, военным пришлось копаться чуть ли не до ночи.

Легче всего было с башней танка — ее вытащили из ямы и загрузили, а вот корпус танка не поддавался. Его пришлось распиливать и частями перетаскивать к дороге.

Сейчас многодетная семья живет за счет огорода и собирает деньги на восстановление дома и надеется на помощь от государства.

Напомним, что танк Т-80 ВС РФ подорвался на противотанковой мине в Белгородской области. В результате происшествия один военнослужащий РФ погиб, еще один был ранен, а тяжелая бронированная техника была уничтожена.

Ранее сообщалось, что украинской танк Т-64БВ сошелся в дуэли с российским Т-72Б3. В результате вражеская машина буквально сгорела.