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Военный Фокус Российско-украинская война

Обсаживали свеклой: под Киевом забрали танк РФ, который почти 2 года простоял на огороде

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Почти два года панцирник пролежал посреди пашни. Украинские военные ждали удобного момента, когда люди уберут огород, чтобы не идти по копаному.

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В Киевской области из Великой Дымерки наконец "эвакуировали" российский танк, который почти 2 года простоял на человеческом огороде. Технику не решались забрать раньше, потому что люди засаживали огород. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Почти два года панцирник пролежал посреди пашни, а хозяева земли обсаживали его капустой и свеклой. Украинские военные ждали удобного момента, чтобы идти по копаному.

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Владельцы земли, где российский танк превратился в металлолом, на момент оккупации выехали, а когда вернулись, обнаружили на своем огороде вражескую технику и уничтоженный дом.

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В семье трое детей. Они вместе собрали все обломки, остатки снарядов и патронов, обработали землю и высадили вокруг танка овощи. Фото танка посреди капусты и свеклы облетело чуть ли не весь мир.

Российский танк, обсаженный капустой Fullscreen
Российский танк, обсаженный капустой

Иностранные волонтеры предложили детям разрисовывать детали танка. Их потом продали на благотворительном аукционе для ВСУ, а изъятые 20 тысяч долларов передали на нужды украинской армии.

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Чтобы хоть как-то помочь семье отстраивать дом, свои работы на аукцион выставили и украинские художники. Теперь семья уже возвела стены дома.

За почти 2 года стояния в украинской земле, танк очень увяз в почве, и чтобы его оттуда выдрать, военным пришлось копаться чуть ли не до ночи.

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Легче всего было с башней танка — ее вытащили из ямы и загрузили, а вот корпус танка не поддавался. Его пришлось распиливать и частями перетаскивать к дороге.

Сейчас многодетная семья живет за счет огорода и собирает деньги на восстановление дома и надеется на помощь от государства.

Напомним, что танк Т-80 ВС РФ подорвался на противотанковой мине в Белгородской области. В результате происшествия один военнослужащий РФ погиб, еще один был ранен, а тяжелая бронированная техника была уничтожена.

Ранее сообщалось, что украинской танк Т-64БВ сошелся в дуэли с российским Т-72Б3. В результате вражеская машина буквально сгорела.