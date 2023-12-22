Обсаджували буряками: під Києвом забрали танк РФ, який майже 2 роки простояв на городі (фото)

Майже два роки панцирник пролежав посеред ріллі. Українські військові чекали на слушний момент, коли люди приберуть город, щоб не йти по копаному.

Related video

У Київській області з Великої Димерки нарешті "евакуювали" російський танк, який майже 2 роки простояв на людському городі. Техніку не наважувалися забрати раніше, бо люди засаджували город. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Майже два роки панцирник пролежав посеред ріллі, а господарі землі обсаджували його капустою та буряками. Українські військові чекали на слушний момент, аби не йти по копаному.

Важливо

Тисяча з них під Куп'янськом: офіцер запасу назвав кількість танків ЗС РФ в Україні (карти)

Власники землі, де російський танк перетворився на брухт, на момент окупації виїхали, а коли повернулися, виявили на своєму городі ворожу техніку та знищений будинок.

У родині троє дітей. Вони гуртом визбирали всі уламки, залишки снарядів і патронів, обробили землю та висадили навколо танка городину. Фото танка посеред капусти й буряків облетіло чи не весь світ.

Російський танк, обсаджений капустою

Іноземні волонтери запропонували дітям розмальовувати деталі танка. Їх потім продали на благодійному аукціоні для ЗСУ, а вилучені 20 тисяч доларів передали на потреби української армії.

Щоб хоч якось допомогти родині відбувати хату, свої роботи на аукціон виставили й українські митці. Тепер родина уже звела стіни будинку.

За майже 2 роки стояння в українській землі танк дуже вгруз у ґрунт, і щоб його звідти видерти, військовим довелося порпатися ледь не до ночі.

Найлегше було з баштою танка — її витягнули з ями та завантажили, а от корпус танку не піддавався. Його довелося розпилювати та частинами перетягувати до дороги.

Зараз багатодітна родина живе за рахунок городу, збирає гроші на відновлення будинку та сподівається на допомогу від держави.

Нагадаємо, що танк Т-80 ЗС РФ підірвався на протитанковій міні в Бєлгородській області. Унаслідок події один військовослужбовець РФ загинув, ще один був поранений, а важка броньована техніка була знищена.

Раніше повідомлялося, що українській танк Т-64БВ зійшовся в дуелі з російським Т-72Б3. У результаті ворожа машина буквально згоріла.